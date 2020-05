Anas: bando per l'assunzione di ingegneri strutturisti

Altri articoli in Formazione e Lavoro

lunedì, 18 maggio 2020, 12:27

C'è tempo fino al 10 giugno per iscriversi ai percorsi formativi organizzati dalla L'Agenzia Formativa Zefiro (Lucca) e finanziati dalla Regione Toscana attraverso il Fondo Sociale Europeo

lunedì, 17 febbraio 2020, 12:10

Il prossimo venerdì 21 febbraio,dalle ore 10, Fondazione Campus organizza uno speciale open day dedicato al corso di laureatriennale in Scienze del Turismo e al corso post diploma Scuola MADE

domenica, 19 gennaio 2020, 09:14

‘Da consulente del lavoro a sindacalista d’impresa’ è il titolo della prima tappa del percorso nazionale di alta formazione organizzato da Conflavoro Pmi per gli iscritti all’ordine dei consulenti del lavoro

venerdì, 17 gennaio 2020, 08:44

Mercoledì 22 gennaio dalle 14 alle 18, al dipartimento di Chimica e chimica industriale dell’università di Pisa, si svolgerà il corso specialistico da 4 crediti formativi ‘Valutazione rischio chimico’ organizzato da Unasf Conflavoro Pmi, l’Unione nazionale sicurezza e lavoro presieduta da Enzo Capobianco

giovedì, 16 gennaio 2020, 13:17

C’è tempo fino alle 14 di venerdì 14 febbraio per presentare domanda per la selezione del bando di servizio civile regionale che metterà a disposizione per i giovani tra i 18 e i 29 anni, 38 posti nei pronto soccorso dell’Azienda USL Toscana nord ovest

mercoledì, 15 gennaio 2020, 15:56

C’è ancora tempo, fino alle ore 13 di venerdì 31 gennaio, per iscriversi al nuovo executive master in Hotel Management & Digital Tourism di Fondazione Campus e Università di Pisa, con il patrocinio di Federalberghi Toscana