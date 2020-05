Formazione e Lavoro



Aperte le iscrizioni per corsi professionalizzanti gratuiti per over 18

lunedì, 18 maggio 2020, 12:27

C'è tempo fino al 10 giugno per iscriversi ai percorsi formativi organizzati dalla L'Agenzia Formativa Zefiro (Lucca) e finanziati dalla Regione Toscana attraverso il Fondo Sociale Europeo: quattro corsi professionalizzanti gratuiti aperti a tutti i cittadini residenti, o domiciliati, nella Regione Toscana che abbiano compiuto 18 anni e risultino in possesso del Certificato di Disoccupazione rilasciato dal Centro per l'Impiego.



Ogni corso ha la durata di 900 ore, divise fra formazione in aula (che in caso di prosecuzione dell'emergenza sanitaria dovuta a Covid-19 potrà essere svolta in FAD) e 350 ore di stage formativo all'interno di aziende, e si svolgerà da giugno 2020 a giugno 2021.



Ogni percorso di riferisce a un ambito e a un settore specifico e differente: moda, turismo, grafica e ristorazione.



Il corso "Modern" è finalizzato a formare un addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura dei capi di abbigliamento; il corso "Pro-Muovi" è, invece, centrato sull'accoglienza turistica e le funzioni connesse alla gestione del soggiorno e dell'ospitalità; mentre "Pantone 2020" propone un percorso di qualifica professionale per addetti all'organizzazione del processo di realizzazione grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti multimediali; infine il corso di cucina si rivolge a chi voglia diventare addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti.

Un'iniziativa - quella della L'Agenzia Formativa Zefiro con un'esperienza decennale nel settore della formazione professionale - che punta all'inserimento e al reinserimento nel mondo del lavoro degli adulti, con una particolare attenzione alle categorie più sensibili: over 55, disoccupati di lunga durata e cittadini con bassa scolarità.

Anche per questo all'interno delle 900 ore complessive, 90 sono destinate all'acquisizione di quelle che si chiamano "Competenze Chiave", a cura di CPIA Lucca: quindi comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.

"Questo momento storico ha messo e sta mettendo in difficoltà molti cittadini, ci auguriamo che l'opportunità offerta da questi quattro corsi possa essere colta da chi ne ha bisogno, o da chi voglia iniziare una nuova vita e darsi un'opportunità per ricominciare. Pensiamo che la formazione possa essere La Chiave per poter aprire nuove porte, oggi come non mai" dichiara Mirco Trielli, Presidente della L'Agenzia Formativa Zefiro.

È possibile iscriversi fino al 10 giugno 2020 (entro le ore 13.00) presentando tramite posta elettronica, scrivendo ad agenziaformativazefiro@gmail.com, la domanda di iscrizione della Regione Toscana firmata, il proprio Curriculum Vitae firmato, l'attestazione di stato disoccupazione rilasciata dal Centro Per l'Impiego competente, un documento identità e il codice fiscale. La domanda è disponibile sul sito www.cooperativazefiro.it o richiedendola via e-mail.

In presenza di una domanda di partecipazione superiore al numero previsto, il progetto prevede l'attivazione di procedure di selezione. La selezione verrà effettuata tramite criteri oggettivi di valutazione stabiliti dalla Commissione e, nel caso del prolungarsi dell'emergenza Covid-19, potrà avvenire attraverso modalità che non richiedano la presenza fisica delle persone.

I corsi sono in partenariato con Aforisma, SO.GE.SE.TER e Formatica.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare l'Agenzia Formativa Zefiro Società Cooperativa Sociale al 344 2270525, o alla mail agenziaformativazefiro@gmail.com