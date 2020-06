Formazione e Lavoro



Informagiovani: tutte le opportunità

lunedì, 1 giugno 2020, 18:54

Lo sportello Informagiovani del comune di Lucca informa su tutte le novità (corsi, lavori, concorsi e borse di studio) per giugno 2020.



INCONTRO INFORMAGIOVANI ONLINE- speciale concorsi scuola

CONCORSI SCUOLA 2020: web seminar

Martedì 16 giugno alle ore 17:00, sulla piattaforma Zoom, si terrà un incontro gratuito sui Concorsi Scuola 2020. In collaborazione con CGIL Lucca, parleremo di: quali sono i bandi in apertura, i requisiti di accesso, le modalità di accesso, eventuali approfondimenti. Sarà l’occasione per porre domande in merito e orientarsi sulle procedure necessarie. Info e modalità di registrazione sul nostro sito: http://www.luccagiovane.it/concorsi-scuola-2020-incontro-online/

LAVORO E CONCORSI PUBBLICI

NUOVA PIATTAFORMA TOSCANA LAVORO

E’ attiva la nuova piattaforma Toscana Lavoro dedicata all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Toscana. Si tratta di una piattaforma di servizi che prende il testimone dai precedenti I dolweb territoriali e che ha lo scopo di semplificare e sostenere l’incontro tra chi cerca e chi offre un impiego, un’occupazione, a partire dai bisogni reali di tutti i soggetti interessati. La piattaforma, unica per tutti i territori, è suddivisa in tre sezioni: cittadini, aziende, agenzie per il lavoro. Info qui http://www.luccagiovane.it/trovare-un-impiego-con-la-nuova-piattaforma-toscana-lavoro/

CORSI OSS USL TOSCANA NORD OVEST

Sono riaperti i termini per la presentazione delle candidature di partecipazione alle selezioni per l’ammissione ai corsi di Operatore Socio Sanitario (percorso 1000 ore e percorso abbreviato) con scadenza 15 giugno. Info qui http://www.luccagiovane.it/corsi-oss-usl-toscana-nord-ovest/

ACCESSO AI PERCORSI DI ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO

Parte la procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento sulle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado, così come stabilito dal Decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020. http://www.luccagiovane.it/procedura-straordinaria-per-laccesso-ai-percorsi-di-abilitazione-allinsegnamento/

CONCORSO ORDINARIO SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

Parte il nuovo concorso a posti comuni e di sostegno per il personale docente così come previsto dal Decreto n. 498 del 21 aprile 2020 (di seguito chiamato bando). La procedura concorsuale ha carattere regionale ed è finalizzata alla copertura di complessivi 12.863 posti nelle scuole dell’infanzia e primaria, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. http://www.luccagiovane.it/concorso-ordinario-scuola-dellinfanzia-e-primaria/

CONCORSO STRAORDINARIO SCUOLA PRIMO E SECONDO GRADO

Parte la procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 così come stabilito dal Decreto Dipartimentale n.510 del 23 aprile 2020 (di seguito chiamato bando). La procedura straordinaria è bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale. È finalizzata alla copertura di complessivi 24.000 posti comuni e di sostegno suddivisi per regione. http://www.luccagiovane.it/concorso-straordinario-personale-docente-scuola-secondaria-di-primo-e-secondo-grado/

CONCORSO ORDINARIO PERONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sulla GU Serie Generale n.104 del 21-04-2020, le disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Il bando ufficiale del concorso è stato pubblicato sulla GU n.34 del 28-04-2020 serie concorsi ed esami. Si tratta dell’attesissimo concorso ordinario per insegnare nelle scuole medie e superiori. Il bando per Docenti serve per l’immissione in ruolo di 25Mila insegnanti mediante assunzioni a tempo indeterminato. La procedura concorsuale è indetta su base regionale e il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso. http://www.luccagiovane.it/concorso-ordinario-personale-docente-scuola-secondaria/

FORMAZIONE PROFESSIONALE GRATUITA

FOODLAB: ADDETTO ALLA CUCINA E ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI

Il percorso prevede la realizzazione di un corso di Qualifica di III Livello rivolto a maggiorenni residenti o domiciliati in Toscana, inoccupati, disoccupati o inattivi. L’obiettivo e quello di realizzare un’offerta formativa nel settore della ristorazione calibrata sulle necessità e le richieste occupazionali di uno specifico territorio, in cui il tessuto economico locale ha un peso specifico, creando risposte immediate alle esigenze produttive, innalzando le competenze e rafforzando l’occupabilità. Scadenza iscrizioni 12 giugno. Info qui: http://www.luccagiovane.it/foodlab-cucina-e-preparazione-pasti/

PRO-MUOVI: ADDETTI SPECIALIZZATI NELL’AMBITO DELL’ACCOGLIENZA TURISTICA

Il corso Pro-muovi che ha sede in Garfagnana e Mediavalle del Serchio, è centrato sull’accoglienza turistica e le funzioni connesse alla gestione del soggiorno e dell’ospitalità. La figura in uscita sarà in grado di progettare offerte/pacchetti turistici integrati, promuovendoli attraverso tecniche di marketing, promozione e commercializzazione. Il progetto si configura come un intervento formativo collegato alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo degli adulti con un’attenzione verso target sensibili. Scadenza iscrizioni 10 giugno. Info qui http://www.luccagiovane.it/pro-muovi-addetti-specializzati-in-ambito-di-ricezione-turistica/

MODERN: ADDETTO ALLA SARTORIA

Modern prevede un percorso di qualifica professionale di 900 ore gratuito per formare nel territorio della Piana di Lucca 15 figure di Addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento. Il progetto si configura come un intervento formativo collegato alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo degli adulti Scadenza iscrizioni 10 giugno. Info qui http://www.luccagiovane.it/modern-addetto-alla-realizzazione-di-capi-di-abbigliamento/

PANTONE 2020: ADDETTO ALLA GRAFICA- VIDEO

Pantone 2020 propone un percorso di qualifica professionale di 900 ore, finanziato dalla Regione Toscana, per formare nel territorio della Piana di Lucca 15 figure di Addetto all’organizzazione del processo di realizzazione grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti multimediali. Il progetto è rivolto a over 18, disoccupati o inoccupati. Scadenza iscrizioni 10 giugno. Info qui http://www.luccagiovane.it/pantone-2020-addetto-alla-grafica/

CORSI IEFP ATTIVATI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021

Percorsi IeFP triennali realizzati dalle Agenzie formative, alternativi alle Scuole superiori, rivolti ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Info qui. http://www.luccagiovane.it/terza-media/

BORSE DI STUDIO

SUMMER SCHOOL IN CINEMA E DIRITTI UMANI

Il Global Campus of Human Rights, in collaborazione con Picture People, organizza la 15° edizione della Summer School in Cinema, Human Rights and Advocacy, un corso che, a causa dell’emergenza COVID-19, si terrà in formato ridotto dal 31 agosto al 6 settembre 2020 al Lido di Venezia, tenendo conto di eventuali misure adottate dalla 77ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Vengono messe a disposizione borse di studio a copertura totale della quota di partecipazione. Scadenza 30 giugno. Info qui http://www.luccagiovane.it/summer-school-in-cinema-e-diritti-umani/

IL GIARDINO DELLE IMPRESE: SCUOLA INFORMALE DI CULTURA IMPRENDITORIALE

Dal 6 al 17 luglio e dal 24 agosto al 5 settembre 2020 Fondazione Golinelli propone la settima edizione del Giardino delle imprese, scuola informale di cultura imprenditoriale che ha lo scopo di accendere curiosità, creatività e passione nei giovani, consentendo loro di mettersi alla prova e imparare come poter realizzare le proprie idee. In seguito all’emergenza Covid-19 il programma sarà proposto in modalità online. Info qui http://www.luccagiovane.it/giardino-delle-imprese-vii-edizione-2020/

CONCORSI CULTURALI

REFOCUS: OPEN CALL FOTOGRAFICA U40

REFOCUS solleva l’attenzione sulla ‘rimessa a fuoco’ della realtà, in seguito agli effetti che il confinamento ha avuto sulle coordinate spazio-temporali del vivere quotidiano e su come questo abbia indirettamente trasformato la percezione della realtà stessa. Il bando è rivolto a fotografi, artisti e operatori visivi under 40 che sono invitati a presentare almeno 5 immagini, intese anche come esemplificative di un progetto più ampio e articolato i cui soggetti potranno essere spazi urbani, piazze, monumenti, palazzi, musei e altri luoghi della cultura, così come paesaggi. Scadenza 10 giugno http://www.luccagiovane.it/refocus-open-call-fotografica-under-40/

PLURAL+ VIDEO FESTIVAL PER I GIOVANI 2020

L’Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite (UNAOC) ha lanciato un invito per la partecipazione a Plural + Video Festival per i Giovani 2020, invitando la popolazione giovanile mondiale a presentare video creativi e originali sui temi di PLURAL+: immigrazione, diversità, inclusione sociale e prevenzione alla xenofobia. Possono partecipare giovani fino ai 25 anni. Il video può essere creato in qualunque stile o genere – animazione, documentario, video musicale, commedia, etc. – e avere una durata massima di 5 minuti. Può essere presentato in qualsiasi lingua, ma deve avere sottotitoli in inglese. Scadenza 19 giugno. Info qui http://www.luccagiovane.it/plural-video-festival-per-i-giovani/

ENERGHEIA: CONCORSO A TEMA LIBERO

Premio letterario Energheia per racconti brevi, per un massimo di 15 pagine, a tema libero e rivolto a due fasce di età: giovani dai 15 ai 21 anni; adulti, oltre i 22 anni. Scadenza 20 giugno. http://www.luccagiovane.it/energheia-concorso-racconti-brevi/

GRUPPO 2003: PREMIO GIOVANI RICERCATORI 2020

Il Gruppo 2003 per la ricerca scientifica indice la seconda edizione del Premio Giovani Ricercatori 2020 per promuovere l’attività di ricerca e richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulle nuove generazioni di scienziati e scienziate, risorsa preziosa per il futuro del nostro Paese. Scadenza 20 giugno. Info qui http://www.luccagiovane.it/premio-giovani-ricercatori-2020/

COMEDY WILDILIFE: CONCORSO FOTOGRAFICO

Il Comedy Wildlife è il concorso fotografico dedicato alle fotografie più divertenti di animali selvatici: le foto inviate devono immortalare animali selvatici in un momento simpatico e curioso. Infatti, in maniera leggera, positiva e divertente, il progetto mira a sensibilizzare, a suscitare interesse e impegno concreto circa i temi della protezione della fauna selvatica: gli ideatori del concorso sono fotografi professionisti e appassionati del tema. Il concorso è rivolto a tutti i fotografi sia amatoriali che professionisti. Scadenza 30 giugno. Info qui http://www.luccagiovane.it/concorso-fotografico-comedy-wildlife-2020/

CONCORSO LETTERARIO ASSOCIAZIONE PALMA 2020

Resistere e ripartire guardando al domani è il titolo della terza edizione del concorso letterario indetto dall’associazione Antonio e Luigi Palma, rivolto ai racconti inediti e alla poesia. L’obiettivo è di trasmettere e condividere messaggi di speranza in un momento storico così delicato. Il Premio, a partecipazione gratuita, è aperto a tutti senza limiti di età. Sono ammessi racconti e poesie in lingua italiana, inediti e mai apparsi o pubblicati nel web. Scadenza 30 giugno 2020. Info qui http://www.luccagiovane.it/concorso-letterario-ass-palma-2020/

OMOBITRANSFOBIA: CALL PER CONTRIBUTI MULTIMEDIALI

In occasione della Giornata Internazionale contro l’omobitransfobia e del Pride Month (giugno), l’associazione di promozione sociale LuccAut e il comitato territoriale Arcigay Orlando di Brescia hanno lanciato una call per contributi dal titolo “Vorrei una legge che mi tuteli come ha fatto…”. I partecipanti sono chiamati a inviare un contributo coerente con il titolo della call, al fine di promuovere la visibilità della rete umana e sociale a sostegno delle persone LGBT+. Info qui http://www.luccagiovane.it/omobitransfobia-call-per-contributi-multimediali/

ESTERO

LAVORO A BERLINO COME VIDEO GAME TESTER

Sei un appassionato di videogiochi? conosci l'inglese e il tedesco? ecco l'opportunità per te a Berlino: http://www.luccagiovane.it/lavoro-a-berlino-come-videogame-tester/

TIROCINIO PRESSO ERA



L’Agenzia Ferroviaria Europea (European Railway Agency – ERA) offre opportunità di tirocinio per giovani che desiderano approfondire la conoscenza delle attività legate all’ERA.

I settori dei tirocini possono variare a seconda del profilo e le competenze del partecipante. Ogni anno vengono attivati circa 6 tirocini. Sede dei tirocini Valenciennes, Francia. Per maggiori informazioni: http://www.luccagiovane.it/opportunita-estero/



TIROCINIO PRESSO AGENZIA EUROPEA PER LA CIBERSICUREZZA



Opportunità di tirocini ada Atene presso il principale centro di competenze in materia di sicurezza informatica in Europa. Scopri come candidarsi e i requisiti necessari: http://www.luccagiovane.it/tirocini-presso-lagenzia-europea-per-la-cibersicurezza/

TEMPO LIBERO

BONUS MOBILITA’: FINO A 500 EURO PER L’ACQUISTO DI BICI O MONOPATTINI

Un contributo fino a 500 euro per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, e di veicoli per la micromobilità elettrica quali monopattini, hoverboard e segway, o per l’utilizzo dei servizi di sharing mobility. E’ questo il “buono mobilità” che potrà coprire fino al 60% della spesa sostenuta per acquistare il mezzo o il servizio. Per agevolare l’utilizzo delle biciclette si modificherà il Codice della Strada prevedendo la realizzazione di apposite bike lane. Info qui http://www.luccagiovane.it/sostenibilita-fino-a-500-euro-per-buono-mobilita/

MOSTRE E MUSEI CHE RIAPRONO IN TOSCANA

Comincia la prima graduale riapertura dei musei. Tra accessi contingentati, prenotazioni online, percorsi differenziati di ingresso e uscita ecco i primi spazi che aprono in Toscana: il Centro per l’Arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, i monumenti del Duomo di Firenze, Palazzo Pitti e molti altri. Info qui:http://www.luccagiovane.it/mostre-e-musei-che-riaprono-in-toscana/

ARCHIVISSIMA – FESTIVAL DEGLI ARCHIVI

Anche Archivissima – Il Festival degli archivi, inizialmente previsto per il 3-6 aprile, è stato rimandato a causa dell’epidemia di Covid19. Le nuove date scelte sono 5-8 giugno 2020, un momento dell’anno particolarmente significativo perché preludio alla Giornata Internazionale degli Archivi (9 giugno). Per conoscere le iniziative: http://www.luccagiovane.it/archivissima-festival-degli-archivi/

VOLONTARIATO

Il volontariato toscano non si ferma. Cesvot, Centro Servizi Volontariato Toscana, ha aperto straordinariamente una sezione del sito per fornire in tempo reale una lista costantemente aggiornata sulle iniziative e i servizi proposti dalle associazioni di volontari su tutto il territorio toscano, in modo da informare i cittadini sui servizi di assistenza disponibili. Molti i servizi attivati, dalla consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, ai colloqui di sostegno psicologico L’invito, rivolto a tutte le associazioni, è di segnalare a Cesvot i nuovi servizi e le attività di assistenza attivati in questi giorni in modo da informare tempestivamente i cittadini. Info qui http://www.luccagiovane.it/la-solidarieta-non-si-ferma-lucca/

L'INFORMAGIOVANI SUI SOCIAL

Per non perdere gli aggiornamenti quotidiani e le ultim’ora dal mondo Informagiovani seguici su Facebook e Twitter Puoi trovarci anche su Telegram: cerca il canale @InformagiovaniLucca tramite lo strumento “cerca” dell’applicazione e clicca su “unisciti”!