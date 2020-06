La Croce Verde di Lucca cerca infermieri

Altri articoli in Formazione e Lavoro

giovedì, 11 giugno 2020, 12:16

Riprendono finalmente anche in presenza i corsi di formazione organizzati da Formetica: sono tipologie diversificate, per tipo di utenza e durata, e che l'agenzia formativa ha progettato ed organizzato spesso in partnership con altri soggetti, scuole e imprese

martedì, 2 giugno 2020, 08:02

Nella ripresa economica post emergenza Coronavirus, la Regione Toscana ha inquadrato nella formazione professionale una delle strade per riqualificare chi oggi un lavoro non ce l'ha e inserirlo al meglio in un contesto dove le competenze saranno sempre più importanti nelle selezioni del personale

lunedì, 1 giugno 2020, 18:54

Lo sportello Informagiovani del comune di Lucca informa su tutte le novità (corsi, lavori, concorsi e borse di studio) per giugno 2020

lunedì, 18 maggio 2020, 18:57

Parte oggi il bando per l'assunzione di circa 50 ingegneri strutturisti con il profilo professionale di Tecnico Ispezione Ponti. Il bando, che risponde a un fabbisogno prioritario dell'azienda, è parte del grande piano di assunzioni di Anas per dotare il territorio e le strutture centrali delle migliori professionalità tecniche e...

lunedì, 18 maggio 2020, 12:27

C'è tempo fino al 10 giugno per iscriversi ai percorsi formativi organizzati dalla L'Agenzia Formativa Zefiro (Lucca) e finanziati dalla Regione Toscana attraverso il Fondo Sociale Europeo

lunedì, 17 febbraio 2020, 12:10

Il prossimo venerdì 21 febbraio,dalle ore 10, Fondazione Campus organizza uno speciale open day dedicato al corso di laureatriennale in Scienze del Turismo e al corso post diploma Scuola MADE