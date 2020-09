Aperitivi per creare opportunità di lavoro: al via gli Innovation Lab

Altri articoli in Formazione e Lavoro

venerdì, 21 agosto 2020, 13:55

Al Consorzio 1 Toscana Nord si aprono nuove occasioni di formazione, che in più casi in questi anni si sono trasformate anche in opportunità di inserimento lavorativo, pure all’interno della struttura consortile

martedì, 7 luglio 2020, 13:53

Iniziano a settembre i due corsi che Formetica, agenzia formativa di Confindustria Toscana Nord sta varando per favorire l'addestramento professionale di 50 giovani (25 per corso) e completamente gratuiti: sono infatti finanziati dalle Regione Toscana con fondi ministeriali, e rientrano nell'ambito di "Giovanisì"

martedì, 23 giugno 2020, 15:25

Parte domani, mercoledì 24 giugno l’avventura dei 69 giovani selezionati dall’Azienda USL toscana nord ovest per i cinque progetti di servizio civile universale presentati sul territorio di Livorno, Lucca, Massa, Pontedera (Pisa) e Versilia

giovedì, 18 giugno 2020, 16:14

La Croce Verde P. A. Lucca sta cercando professionisti del settore infermieristico, per la sua attività di prelievi a domicilio nella zona di Lucca. Un lavoro flessibile, in un ambiente tranquillo, ben conosciuto e apprezzato dalla popolazione

giovedì, 11 giugno 2020, 12:16

Riprendono finalmente anche in presenza i corsi di formazione organizzati da Formetica: sono tipologie diversificate, per tipo di utenza e durata, e che l'agenzia formativa ha progettato ed organizzato spesso in partnership con altri soggetti, scuole e imprese

martedì, 2 giugno 2020, 08:02

Nella ripresa economica post emergenza Coronavirus, la Regione Toscana ha inquadrato nella formazione professionale una delle strade per riqualificare chi oggi un lavoro non ce l'ha e inserirlo al meglio in un contesto dove le competenze saranno sempre più importanti nelle selezioni del personale