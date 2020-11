Formazione e Lavoro



Laboratori e stage in presenza: le agenzie formative di STAF sostengono l'azione dell'assessore Nardini

venerdì, 6 novembre 2020, 08:46

«Bene l’iniziativa dell’assessore regionale della Toscana Alessandra Nardini che ha interpellato Stefano Bonaccini sul tema della formazione professionale: che sia fatta in sicurezza, ma deve continuare. Altrimenti avremmo migliaia di ragazzi a rischio di non terminare i percorsi». Così Marco Guastini, presidente dell'associazione STAF, commenta la lettera inviata ieri dalla delegata alla Formazione della giunta Giani al Presidente della Conferenza delle Regioni affinché si faccia portavoce delle necessità del mondo dell'istruzione professionalizzante direttamente al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte (riferimento qui: https://tinyurl.com/y624bdum).



STAF, costituita nella scorsa primavera, è la syndacation maggiormente rappresentativa delle agenzie della formazione professionale accreditata, raggruppando quindici soggetti di otto province della Toscana, cumulando circa 150 dipendenti e fatturati complessivi oltre i dieci milioni di euro. «Massima disponibilità delle agenzie a svolgere tutte le parti teoriche in modalità a distanza - prosegue Guastini - ma la parte pratica fondamentale per questi percorsi devo continuare in presenza rispettando tutti i protocolli e così anche gli stage in azienda e gli esami finali. La Regione Toscana aveva già emanato protocolli per mettere in sicurezza tutte queste attività che vanno applicati per non bloccare tutto il sistema. Sono a rischio anche migliaia di posti di lavoro per non parlare della necessità di non rischiare di perdere - e sarebbe paradossale anche quote di finanziamenti europei».



«Ci auguriamo che la posizione della Toscana - conclude Guastini - sia condivisa dalla Conferenza Stato Regioni e approvata dal Governo in tempi rapidissimi, altrimenti da lunedì molte attività di fermeranno probabilmente in modo definitivo».

Le agenzie che aderiscono a STAF



 Consorzio Formetica (agenzia Confindustria Lucca-Pistoia-Prato)

 Agenzia Formativa Per - Corso S.r.l. imp. soc. (Lucca)

 Formatica S.c.a.r.l. (Pisa-Livorno-Massa Carrara-Prato-Firenze )

 Zefiro Società Cooperativa Sociale (Lucca)

 Società Cooperativa A.Fo.Ri.S.Ma. (Agenzia Confcooperative Pisa-Grosseto)

 Pratika Associazione (Arezzo)

 Fo.ri.um. Società Cooperativa R.L. (Santa Croce sull'Arno - Pisa)

 Serdinform srl (Massa Carrara)

 Etruscaform srl (Massa Carrara)

 C.I.O.F.S.: Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale (Livorno)

 Scuola Italiana Turismo Srl (Firenze)

 Toscana Formazione Srl (Siena e Firenze)

 Consorzio Copernico (CNA Pisa-Lucca)

 Itinera Formazione Livorno (Livorno)

 Laboratorio Archimede S.r.l. (Prato)