Occupazione, a Lucca un corso biennale per lavorare nella filiera della carta

mercoledì, 18 novembre 2020, 11:28

Un corso di formazione per preparare nuove figure professionali in grado di trovare, in poco tempo, un'occupazione stabile nel settore cartario. È questa l'opportunità offerta da ITS Prime, l'Istituto Tecnico Superiore che realizza percorsi post diploma per formare tecnici specializzati, in grado di inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro. Grazie alla collaborazione con l'agenzia "Formetica", l'Istituto ha organizzato per il biennio 2021/2023 il corso "Paper Gear", per formare tecnici superiori per l'innovazione dei processi e dei prodotti meccanici nel settore della meccanica cartaria. Una figura professionale, questa, specializzata nelle fasi di progettazione, industrializzazione, realizzazione, collaudo e manutenzione di macchine e impianti, che pur avendo come riferimento le aziende costruttrici di macchinari per la cartiera e cartotecnica, può spendere la sua competenza anche nei settori tecnici di sviluppo e manutenzione di impianti, presso le aziende cartarie o i subfornitori dell'indotto della filiera

Il corso, che si svolgerà a Lucca, è rivolto a 25 allievi, di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, ed ha una durata di 2 anni (1800 ore complessive) divisi in 4 semestri, con un'articolazione didattica che prevede 1000 ore di lezioni in aula e attività di laboratorio e 800 ore di stage in Italia, o all'estero. Gli eventuali stage esteri sono realizzati con il programma europeo Erasmus+ . Le iscrizioni scadono il 5 dicembre, alle ore 12.

COME ISCRIVERSI – È possibile iscriversi attraverso il sito di ITS Prime (www.itsprime.it) accedendo alla sezione 'corsi', 'nuovi corsi', oppure, in alternativa, contattare i numeri

393 8383578 – 320 3141003 o scrivere una mail a info@itsprime.it

Tra i requisiti richiesti età compresa tra i 18 e i 30 anni (non compiuti alla data di scadenza dell'avviso) ed il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, oppure diploma di 4 anni di istruzione e formazione professionale (IeFP) integrato da un percorso Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS) della durata di un anno.

I NUMERI DEL PROGETTO ITS PRIME - Tutto il percorso formativo si conferma un formidabile passepartout per il lavoro: il 90% dei diplomati, al termine degli studi, trova velocemente un impiego stabile. Un successo legato a due fattori: il primo è che ITS Prime si collega ad un reale bisogno delle aziende. Il secondo è che forma persone direttamente per un "mestiere". I docenti infatti provengono per il 70% dal mondo del lavoro, mentre il 42% del percorso formativo viene fatto in stage.