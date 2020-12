Formazione e Lavoro



Scuola IMT organizza workshop su tecnologia e mercato del lavoro

mercoledì, 16 dicembre 2020, 14:00

Il mercato del lavoro cambia molto velocemente. L'intelligenza artificiale, internet, l'automazione dei processi produttivi e lo smart working rivoluzionano il modo in cui i lavoratori si relazionano tra loro e rispetto all'ambiente di riferimento. Ma l'effetto maggiore è nella composizione della stessa forza lavoro. Come accaduto in altri momenti nel passato, non c'è dubbio che alcune professionalità andranno inevitabilmente perse, sostituite dalla tecnologia. Nuove professioni, invece, saranno necessarie ma richiederanno abilità diverse. Quanto siamo preparati ad affrontare il cambiamento? Quali sono le professioni a maggior rischio? Quali le caratteristiche strategiche per i lavori del futuro? E come possiamo prepararci al meglio per trarre il maggior beneficio dalla transizione tecnologica?

Per rispondere a tutte queste domande e riflettere sui temi che aprono, l'unità di ricerca Axes – Laboratory for the Analysys of Complex Economic Systems – della Scuola IMT, nell'ambito del progetto "Technological Change, Soft Skills and the Future of High Skilled Jobs", patrocinato da Artes 4.0 (https://www.artes4.it/), propone un workshop, rigorosamente online, su tecnologia e mercato del lavoro.

Appuntamento via Google Meet domani 17 dicembre e venerdì 18 dicembre per due ricche giornate di lavori a cui prenderanno parte nomi d'eccezione. Quattro i relatori principali, studiosi di fama mondiale: Jeremias Adams-Prassl della Oxford University; Gianmarco Ottaviano dell'Università Bocconi di Milano; John Van Reenen, London School of Economics (LSE) e Massachusetts Insitute of Technology (MIT) e Michael Wooldridge, Oxford University e Alan Turing Institute.

L'evento si aprirà domani alle ore 9.55 con il benvenuto della Scuola da parte del Direttore Pietro Pietrini e andrà avanti fino alle 15.30. Più lunga di un'ora la giornata di venerdì che inizierà alle 10 e si chiuderà alle 16.30. A organizzare la prestigiosa due giorni, i ricercatori Sotiris Blanas e Armando Rungi assieme a Massimo Riccaboni, professore di Economia della Scuola e direttore dell'unità di ricerca Axes.

Oltre agli interventi dei cosiddetti keynote speakers, l'incontro sarà nutrito da una dozzina di presentazioni fra cui quelle di cinque ricercatori della Scuola: Sotiris Blanas, Francesco Bossi, Francesco Del Prato, Dimitris Exadaktylos e Sara Landi. Il programma completo è disponibile sul sito imtlucca.it al seguente link http://imtlucca.it/it/eventonew/workshop-on-technology-and-the-labour-market.

Di seguito invece i link per seguire la prima giornata di workshop (domani 17 dicembre) https://meet.google.com/kcc-rucu-pme, e la seconda (venerdì 18 dicembre) https://meet.google.com/jcz-rgpz-esh.