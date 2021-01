Addetti termoidraulici: prorogate le iscrizioni al corso gratuito per under 18 a Lucca

Altri articoli in Formazione e Lavoro

martedì, 5 gennaio 2021, 09:07

Si svolgerà il giorno di Befana e sarà tenuto dall'istruttore certificato Fabrizio Bonino e dal dr. Maurizio Cecchini, specialista cardiologo dell'università degli Studi di Pisa, che risponderà a tutte le domande in chat durante l'evento

lunedì, 4 gennaio 2021, 13:29

Opportunità di lavoro nel corpo di polizia municipale, con nuovi concorsi in arrivo nei comuni toscani. Tra questi ci sono i nuovi bandi per reclutare vigili urbani nei comuni di Vecchiano, Vicopisano, Peccioli e Pisa

mercoledì, 16 dicembre 2020, 14:00

Tra i relatori Jeremias Adams-Prassl della Oxford University; Gianmarco Ottaviano dell'Università Bocconi di Milano; John Van Reenen, London School of Economics (LSE) e Massachusetts Insitute of Technology (MIT) e Michael Wooldridge, Oxford University e Alan Turing Institute

sabato, 5 dicembre 2020, 10:12

Una vera, salutare boccata d’ossigeno. Sono in tutto 250 le persone che, grazie ai bandi “per la ripartenza e l’occupazione” della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, hanno trovato, o stanno trovando, un’opportunità di lavoro in questo drammatico contesto socio-economico determinato dalla pandemia Covid – 19

sabato, 5 dicembre 2020, 10:04

Per giovani donne e uomini che hanno voglia di misurarsi con il mondo del lavoro imparando mestieri sempre richiesti, sono in partenza due corsi di formazione biennali e gratuiti in quanto finanziati con risorse di Garanzia Giovani e rientrano nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia...

mercoledì, 2 dicembre 2020, 09:56

La Regione Toscana ha finanziato a Lucca un'opportunità da quindici posti gratuiti per formarsi nel settore della ristorazione, dedicato ai giovani con meno di 18 anni fuoriusciti dal circuito scolastico, i cosiddetti "drop out"