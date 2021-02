Formazione e Lavoro



Webinar sulle misure a sostegno delle imprese giovanili e femminili

giovedì, 4 febbraio 2021, 14:47

Il 9 febbraio alle 17 il Polo Tecnologico Lucchese, in collaborazione con Fidi Toscana s.p.a., organizza un webinar sulle agevolazione della Regione Toscana per la creazione di impresa, in particolare quelle giovanili e femminili.

Da qualche mese un ufficio operativo di Fidi Toscana s.p.a. è insediato al Polo Tecnologico Lucchese, considerando quest’ultimo un autorevole veicolo per il tramite con le aziende che l’intermediaria finanziaria, a maggioranza pubblica, supporta nelle fasi di accesso al credito.

Il programma del webinar prevede i seguenti interventi:

Ore 17.00 Il Polo Tecnologico Lucchese – Dott. Nico Cerri, Lucca In-Tec S.R.L.

Ore 17.15 Le misure della Regione Toscana a sostegno delle imprese giovanili e femminili – Dott. Daniele Tognoli, Fidi Toscana S.p.A.

Ore 18.00 Domande e risposte

E’ necessario iscriversi, cliccando qui https://bit.ly/3tcmHns

Dopo l’iscrizione, si riceverà un link dal quale accedere per partecipare.

Per ulteriori informazioni: email: info@polotecnologicolucchese.it oppure tel. 0583/56631