Addetti termoidraulici: ultimi giorni per iscriversi al corso gratuito per under 18 a Lucca

martedì, 9 marzo 2021, 13:53

Industria 4.0: questo il tema dei due webinar che Lucense, ente gestore del Distretto Tecnologico Cartario INNOPAPER, organizza per aiutare le piccole e medie imprese a comprendere le opportunità e i vantaggi della "quarta rivoluzione industriale"

martedì, 9 marzo 2021, 09:52

Prenderà il via ad aprile il corso di formazione interamente gratuito per diventare “Tecnico della manutenzione e riparazione di apparecchi e dispositivi diagnostici e del collaudo sugli interventi di manutenzione/riparazione”

lunedì, 15 febbraio 2021, 16:18

Sistema Ambiente ha aperto la selezione pubblica per titoli ed esami per formare una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato di addetti all'area conduzione, personale cioè assegnato all'attività di trasporto e/o movimentazione di rifiuti

giovedì, 4 febbraio 2021, 14:47

Il 9 febbraio alle 17 il Polo Tecnologico Lucchese, in collaborazione con Fidi Toscana s.p.a., organizza un webinar sulle agevolazione della Regione Toscana per la creazione di impresa, in particolare quelle giovanili e femminili

lunedì, 1 febbraio 2021, 14:17

L'azienda Estar, ente regionale di supporto tecnico amministrativo di supporto alle aziende sanitarie e alle società della salute, ha recentemente pubblicato un bando per la formazione di una graduatoria da cui attingere per le assunzioni di infermieri

martedì, 19 gennaio 2021, 16:40

Sono prorogate le iscrizioni al corso Ecotermo 2020 che forma termoidraulici, organizzato a Lucca dall'agenzia formativa Per-Corso in collaborazione con il Polo Fermi Giorgi