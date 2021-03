Formazione e Lavoro



Industria 4.0: al via due webinar organizzati da Lucense

martedì, 9 marzo 2021, 13:53

Industria 4.0: questo il tema dei due webinar che Lucense, ente gestore del Distretto Tecnologico Cartario INNOPAPER, organizza per aiutare le piccole e medie imprese a comprendere le opportunità e i vantaggi della "quarta rivoluzione industriale".

I webinar, gratuiti, si terranno giovedì 11 marzo e lunedì 12 aprile e rappresentano un'attività prioritaria in linea con il piano strategico per lo sviluppo del Distretto tecnologico cartario. In questo ambito, Lucense promuove l'innovazione tecnologica e affianca le imprese nel percorso di transizione digitale e green, anche attraverso l'utilizzo degli incentivi governativi disponibili a sostegno dei loro investimenti.

La trasformazione 4.0 permette, infatti, di integrare e mettere in comunicazione tra loro macchinari e impianti, strutture produttive, di logistica e magazzino, oltre ai fornitori e ai canali di distribuzione. Per poter cogliere al massimo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie è importante che le imprese siano dotate di tutte le competenze necessarie per prendere le giuste decisioni strategiche per lo sviluppo del proprio business.

I WEBINAR. Il primo incontro, dal titolo "Industria 4.0: i vantaggi del monitoraggio e della gestione automatizzata di macchinari e impianti, nuovi o esistenti. Gli incentivi per investimenti in beni strumentali", si terrà giovedì 11 marzo dalle 11 alle 12.45 e sarà dedicato in particolare alle piccole e medie imprese. A partire dalle 11, il professor Marco Frosolini dell'Università di Pisa affronterà il tema delle opportunità e degli strumenti, hardware e software, per il monitoraggio automatizzato di macchinari e impianti. A seguire, Luigi Cerfeda di Zerynth dimostrerà con esempi pratici il processo di acquisizione dati da macchinari e impianti. Alessandro Pieve di Lucense, invece, presenterà Integra 4.0, il software personalizzabile per il monitoraggio e l'analisi dei dati, mentre Mauro Fenili (Lucense) chiuderà l'incontro illustrando gli incentivi previsti per gli investimenti in beni strumentali 4.0.Il secondo appuntamento, invece, è previsto per lunedì 12 aprile e si concentrerà sulle tecnologie più innovative, come la rete 5G e la robotica collaborativa, mostrando possibili scenari e applicazioni industriali.

La partecipazione per il webinar dell'11 marzo: è gratuita con iscrizione obbligatoria al seguente link: https://register.gotowebinar.com/register/632382326739642125

Per eventuali ulteriori informazioni sul webinar e sulle attività di Innopaper per l'innovazione delle imprese: innopaper@lucense.it; comunicazione@lucense.it