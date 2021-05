Formazione e Lavoro



Formazione, la cerimonia conclusiva della 'Smart School' alla Fondazione Campus di Lucca

venerdì, 28 maggio 2021, 12:54

Si avvia a conclusione, con una cerimonia finale in programma sabato 29 maggio 2021, la Smart School del progetto ECONOMIAdiTUTTI. L’iniziativa, nata in risposta all’invito lanciato lo scorso novembre 2020 da Papa Francesco “The Economy of Francesco – Assisi 2020” e promossa da Fondazione Campus, Comune di Lucca, Progetto Policoro, Arcidiocesi di Lucca, Banca del Monte di Lucca in collaborazione con il Festival Economia e Spiritualità e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dopo una serie di incontri introduttivi alla materia – gli Innovation Lab – nel mese di dicembre si è infatti concretizzata in una fase prettamente formativa, che ha coinvolto 13 studenti tra i 18 e i 35 anni con lo scopo di promuovere una nuova economia civile, etica e sostenibile, in grado di rilanciare il territorio e offrire nuove opportunità di impresa.



La cerimonia conclusiva della scuola avrà inizio sabato mattina alle ore 10.00 con l’intervento dell’economista di fama internazionale Stefano Zamagni. Interverranno inoltre Alessandro Tambellini, sindaco del Comune di Lucca, Monsignor Paolo Giulietti, vescovo dell’Arcidiocesi di Lucca, Enrica Lemmi, direttrice dell’Accademia del Turismo di Fondazione Campus, Andrea Palestini, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca e Carlo Lazzarini, presidente Banca del Monte di Lucca.



“Mai come in questo momento così delicato e cruciale, – afferma la professoressa Enrica Lemmi, Direttrice Accademia del Turismo di Fondazione Campus – è necessario diffondere nei giovani una nuova cultura economica, inclusiva e sostenibile, che consenta di sviluppare in chiave innovativa idee e opportunità di crescita sociale ed economica. La SMART School ha raggiunto appieno tale obiettivo, fornendo ai partecipanti strumenti di progettazione e co-progettazione sociale mirati alla creazione di impresa/startup a partire da un’indagine delle opportunità e dei bisogni del proprio territorio. Un percorso insieme di consapevolezza e di crescita personale, che parte da un’analisi delle proprie capacità personali al fine di metterle in campo per crearsi opportunità professionali”.



Durante la giornata saranno inoltre presentati i dieci progetti finali elaborati dagli studenti, che hanno lavorato su diverse tematiche come la promozione turistica, le produzioni locali, il benessere e la sostenibilità, le culture e le tradizioni. I project work saranno quindi giudicati e valutati da una giuria tecnica - composta da Maria Cristina Nanni, presidente di Legambiente Capannori, Elisabetta Mazzetti, presidente Consorzio Mestieri, Giorgio Bartoli, presidente Camera di Commercio di Lucca, Carlo Lazzarini, presidente Banca del Monte di Lucca e Luca Raffaele, direttore generale di NeXt Nuova Economia per Tutti - sulla base dei seguenti criteri: fattibilità, sostenibilità sociale, sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, capacità di innovazione. I primi tre vincitori riceveranno una consulenza strategica gratuita da parte di un’agenzia di comunicazione e marketing Demia.



Tutti i partecipanti potranno beneficiare della fase 3 del progetto, ovvero “l’accompagnamento al mondo del lavoro”, che permetterà loro di ricevere il supporto di tecnici e consulenti professionisti per la realizzazione di un business plan di progetto.