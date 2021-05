Servizio civile, tre posti disponibili alla Croce Verde

Altri articoli in Formazione e Lavoro

venerdì, 30 aprile 2021, 15:48

Sistema Ambiente è alla ricerca di due nuove figure - livello funzionale V^ dell'area tecnica e amministrativa del CCNL dei Servizi Pubblici Ambientali - da inserire negli uffici personale e gare e contratti. Per entrambe le posizioni è previsto un contratto di lavoro a tempo indeterminato

martedì, 13 aprile 2021, 12:29

Laurea magistrale, ottimi l'inglese e il curriculum, motivazione, spirito critico e passione per la conoscenza potrebbero essere un buon punto di partenza. La Scuola IMT Alti Studi Lucca ha aperto nei giorni scorsi il bando di ammissione al nuovo ciclo di dottorato di ricerca, il XXXVII

sabato, 13 marzo 2021, 11:17

Apre il nuovo sportello on line per il lavoro del comune di Lucca: uno strumento di intervento diretto nel campo delle politiche attive del lavoro. L'obiettivo è sostenere le persone favorendo l'incontro tra domanda e offerta e operare in collaborazione con gli altri servizi del territorio già esistenti

mercoledì, 10 marzo 2021, 11:07

Ultimi giorni per iscriversi al corso Ecotermo 2020 che forma termoidraulici, organizzato a Lucca dall'agenzia formativa Per-Corso in collaborazione con il Polo Fermi Giorgi

martedì, 9 marzo 2021, 13:53

Industria 4.0: questo il tema dei due webinar che Lucense, ente gestore del Distretto Tecnologico Cartario INNOPAPER, organizza per aiutare le piccole e medie imprese a comprendere le opportunità e i vantaggi della "quarta rivoluzione industriale"

martedì, 9 marzo 2021, 09:52

Prenderà il via ad aprile il corso di formazione interamente gratuito per diventare “Tecnico della manutenzione e riparazione di apparecchi e dispositivi diagnostici e del collaudo sugli interventi di manutenzione/riparazione”