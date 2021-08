Formazione e Lavoro



Al via il bando rivolto ai giovani

martedì, 31 agosto 2021, 11:20

"Hai un'idea? Ecco l'occasione giusta per realizzarla!" Si riassume così il bando che l'associazione Onda Espressiva ODV, in collaborazione con Lucca Creative Hub e la cooperativa "Le Macchine Celibi" e con il supporto di Vision, realizza nell'ambito del progetto promosso dal Comune di Lucca "Un'idea nuova di welfare", finanziato da Anci e dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A presentarlo, il consigliere comunale delegato alle politiche giovanili Daniele Bianucci, il presidente di Onda espressiva ODV Paolo Micheletti insieme alla componente dell'associazione Nora Orlandini, la presidente di Lucca Creative Hub Giulia Cordella e la referente di "Le Macchine Celibi" Sabrina De Cianni.

"L'avviso si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e 34 anni, che intendano sviluppare progetti che vedano uniti, in attività significative e solidali, giovani e anziani in un'ottica di apprendimento intergenerazionale – spiegano - L'iniziativa intende valorizzare il ruolo di anziani e giovani quali portatori di risorse, competenze e saperi diversi, che possano essere condivise durante un laboratorio intergenerazionale al fine di sviluppare prodotti e servizi a beneficio di anziani, come della collettività".

I giovani selezionati parteciperanno ad un laboratorio di codesign insieme ad esperti e ad anziani del territorio che desiderino condividere le proprie esperienze e saperi. Avranno inoltre accesso ad un percorso di accompagnamento per definire e migliorare la propria idea progettuale.

Le tre migliori idee che a giudizio della commissione di valutazione emergeranno dal laboratorio, riceveranno un premio del valore massimo di 4 mila euro e potranno sviluppare i servizi o prototipi di prodotto nella sede di Lucca Creative Hub, all'interno del Centro culturale Agorà di Lucca.

La domanda di partecipazione e gli allegati richiesti dovranno pervenire all'indirizzo email ondaespressiva@gmail.com entro e non oltre le 24.00 dell'8 settembre 2021. Per domande sulla partecipazione al bando o dubbi sulla compilazione della domanda: info@luccacreativehub.org