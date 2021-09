Formazione e Lavoro



A Lucense il workshop del progetto 'Intermedia'

giovedì, 30 settembre 2021, 15:23

"Il progetto Intermedia: e-learning e mobilità degli studenti per la formazione in edilizia sostenibile mediterranea": questo il macro-tema del workshop del progetto interregionale Intermedia, di cui Lucense è partner, che si terrà online domani, venerdì 1° ottobre. Il progetto Intermedia - Rete transfrontaliera mediterranea per lo scambio di studenti per le competenze sull'edilizia sostenibile, l'innovazione e l'ambiente è finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Italia – Francia Marittimo 2014 – 2020 e ha attivato una rete di scambio tra studenti e docenti degli istituti tecnici superiori, architetti e geometri residenti in Liguria, Sardegna, Toscana e Corsica. L'obiettivo del progetto è quello di promuovere l'occupazione giovanile sostenibile transfrontaliera nei settori prioritari della "Blu & Green Economy" e si propone di sviluppare un modello di riferimento per l'edilizia sostenibile nel contesto mediterraneo, attraverso la combinazione di azioni di formazione e scambio di metodologie innovative di studio sul risparmio energetico. Punto di partenza di Intermedia, infatti, è il modello "Abitare Mediterraneo", la piattaforma che promuove l'innovazione e la diffusione di nuove competenze nell'intera filiera edile. Grazie al miglioramento della situazione pandemica globale, in questa fase conclusiva del progetto Lucca ospita una delegazione composta da 25 studenti e docenti provenienti dalle scuole di Ajaccio. Gli alunni delle scuole lucchesi coinvolte saranno invece attesi in Corsica a metà novembre per partecipare alla conferenza finale del progetto.

IL WORKSHOP. Dalla sede di Lucense alle 14 Stefan Guerra avvierà i lavori insieme a Philippe Desirée (Chambre de Métiers et de l'Artisanat Ajaccio, capofila del progetto Intermedia). A seguire Rainer Winter (Lucense) parlerà di edilizia sostenibile nel suo contesto climatico. Sarà l'occasione di raccontare il progetto Abitare Mediterraneo, su cui poggia tutto il progetto, e la formazione Intermedia. La parola passerà poi alle scuole toscane e liguri coinvolte nel progetto che proporranno le loro testimonianze. Il pomeriggio si chiuderà con un intervento sui progetti di mobilità studentesca, sul modo in cui la scuola ha affrontato la pandemia e sull'edilizia scolastica sostenibile a Lucca.

La partecipazione al workshop è gratuita, ma è necessario prenotarsi a questo link http://interreg-maritime.eu/web/intermedia

Per eventuali ulteriori informazioni: intermedia@lucense.it