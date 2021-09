Formazione e Lavoro



Workshop "Sartoria in carta": ultimo giorno per iscriversi

mercoledì, 1 settembre 2021, 14:23

Iscriviti al workshop "Build your own Performance" di Davide Francesca che si svolgerà a Lucca presso la EX Cavallerizza dal 7 al 10 settembre dalle 09:00 alle 14:00.



Il workshop affronterà la creazione di una azione performativa che dialoghi con la materia " carta". La proposta prevede sia un percorso di training fisico, sia un'indagine sui differenti strumenti creativi, sia personali che di gruppo, introducendo la relazione con la materia "carta" e conducendo ciascuno a formulare e realizzare il proprio atto performativo.



Per participare compila il modulo di iscrizione in allegato, al suo interno troverai tutte le informazioni del workshop in oggetto.

Il termine massimo per le iscrizioni è l'1 di settembre.