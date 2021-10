Lucca Family Net: iscrizioni al corso di alta formazione gratuito fino al 12 ottobre

Altri articoli in Formazione e Lavoro

giovedì, 30 settembre 2021, 15:23

"Il progetto Intermedia: e-learning e mobilità degli studenti per la formazione in edilizia sostenibile mediterranea": questo il macro-tema del workshop del progetto interregionale Intermedia, di cui Lucense è partner, che si terrà online domani, venerdì 1° ottobre

mercoledì, 1 settembre 2021, 14:23

Iscriviti al workshop "Build your own Performance" di Davide Francesca che si svolgerà a Lucca presso la EX Cavallerizza dal 7 al 10 settembre dalle 09:00 alle 14:00

martedì, 31 agosto 2021, 11:20

A presentarlo, il consigliere comunale delegato alle politiche giovanili Daniele Bianucci, il presidente di Onda espressiva ODV Paolo Micheletti insieme alla componente dell'associazione Nora Orlandini, la presidente di Lucca Creative Hub Giulia Cordella e la referente di "Le Macchine Celibi" Sabrina De Cianni

sabato, 17 luglio 2021, 18:59

Dieci nuovi ingressi a Sistema Ambiente: mercoledì 21, infatti, entreranno in servizio 10 nuovi operatori ecologici, già conoscitori delle procedure e modalità di gestione operativa del servizio

venerdì, 2 luglio 2021, 22:05

In totale sono stati impartite, gratuitamente, lezioni di 2 ore a ben 4069 studenti e 1257 attestati rilasciati agli studenti delle classi quinte tramite il centro di formazione Mirco Ungaretti

martedì, 29 giugno 2021, 14:03

L'Associazione Alice Benvenuti Onlus, sempre vicina alle giovani generazioni sul territorio, mette a disposizione una borsa studio di 600 euro per la formazione di sei ragazzi dell'agenzia formativa Per-Corso, di Lucca, che si sono distinti per merito, costanza e passione