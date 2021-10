Formazione e Lavoro



Sistema Ambiente cerca un operatore per call center

sabato, 16 ottobre 2021, 13:14

Sistema Ambiente cerca una figura professionale da assumere a tempo indeterminato nell'ufficio call center. La selezione pubblica per titoli ed esami punta a trovare un profilo professionale corrispondente al livello III - posizione parametrale "B" della "Area tecnica ed amministrativa" del vigente CCNL dei servizi Ambientali/Utilitalia.



Tra i requisiti: è necessario aver compiuto 18 anni, aver conseguito il diploma di scuola seconda superiore ed essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi Europei. Possono partecipare anche cittadini non europei, purché in possesso del diritto di soggiorno. Tutti i candidati devono avere una buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta.



Oltre al modello di domanda di partecipazione, scaricabile dal sito www.sistemaambientelucca.it, sono richiesti il curriculum vitae in formato europeo e una copia del documento di identità. Tutti i documenti in formato PDF devono essere inviati per posta elettronica certificata o mail semplice all'indirizzo PEC sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it.



Per partecipare alla selezione c'è tempo fino alle 12 del 29 ottobre. Il precedente bando di pari oggetto, pubblicato lo scorso 29 settembre, è stato sostituito da quello attuale: le candidature presentate in precedenza sono considerate valide per la partecipazione al concorso.



Il bando, il modello per presentare la domanda e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.sistemaambientelucca.it, sezione "Selezioni".



Per eventuali, ulteriori info: 0583.33211, 0583.343645; infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e Instagram: Sistema Ambiente Lucca.