La palestra 'Ego Wellness' ricerca receptionist

giovedì, 21 ottobre 2021, 16:29

Si è svolta oggi, alle ore 9.30, una mattinata dedicata ai giovani diplomati, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, con l'Open Day di presentazione del Corso ITS "Tourism for Fashion" presso la Fondazione Campus di Lucca

giovedì, 21 ottobre 2021, 11:12

Sono infatti 68 gli enti privati senza fine di lucro che hanno ottenuto il contributo nell’ambito del bando “Lavoro + Bene comune”, ideato dalla Fondazione CRL per consentire nuove assunzioni a tempo determinato in un periodo difficile come quello pandemico e post pandemico

mercoledì, 20 ottobre 2021, 12:29

Una partecipazione ampia, di persone motivate e portatrici di idee, sensibilità e buone pratiche sta caratterizzando la prima iniziativa di formazione gratuita che la provincia di Lucca sta portando avanti nell’ambito del progetto “Lucca Family Net”

sabato, 16 ottobre 2021, 13:14

Sistema Ambiente cerca una figura professionale da assumere a tempo indeterminato nell'ufficio call center. La selezione pubblica per titoli ed esami punta a trovare un profilo professionale corrispondente al livello III - posizione parametrale "B" della "Area tecnica ed amministrativa" del vigente CCNL dei servizi Ambientali/Utilitalia

martedì, 12 ottobre 2021, 18:10

Ci siamo. Dopo l'ultimo corso terminato nel 2019 che ha visto diplomarsi quattro nuove crocerossine, l'ispettorato della Croce Rossa Italiana di Lucca dà il via alla nuova campagna di reclutamento. Aperte anche a Lucca, infatti, le iscrizioni al corso per diventare infermiera volontaria della Croce Rossa che avrà inizio nel...

venerdì, 8 ottobre 2021, 16:03

Sistema Ambiente cerca una figura professionale da assumere a tempo indeterminato: nello specifico l'azienda ha bisogno di una persona da inserire nell'ufficio dell'information technology. Per partecipare alla selezione c'è tempo fino alle 12 del 25 ottobre