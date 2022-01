Formazione e Lavoro



Aci Lucca cerca personale: fino al 13 gennaio per inviare la candidatura per l'ufficio ragioneria

lunedì, 10 gennaio 2022, 14:50

Aci Lucca cerca personale per l'ufficio ragioneria: ultimi giorni disponibili per partecipare al bando di concorso.



C'è infatti tempo fino al 13 gennaio per presentare domanda al concorso pubblico per titoli ed esami che punta a trovare una figura da inquadrare nell'area C livello economico C1 con contratto a tempo pieno e indeterminato.



La sede di lavoro sarà l'Automobile Club di Lucca, in via Alfredo Catalani, 59, a Sant'Anna.



Per partecipare alla selezione è richiesto il diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) in Economia e Commercio ed equipollenti, oppure Laurea Specialistica (LS – DM 509/99) o Laurea Magistrale (LM – DM 270/04) equiparata a uno dei Diplomi di Laurea specificati, oppure una tra le Lauree triennali appartenenti alle classi L18 e L33.



Dopo una prima scrematura dei titoli, i candidati dovranno affrontare due prove, una orale e una scritta.



COME SI PARTECIPA. La domanda di ammissione al concorso, insieme al documento d'identità e agli altri materiali richiesti, deve essere presentata entro il 13 gennaio 2022. I documenti possono essere presentati a mano entro le 12 del 13 gennaio direttamente alla Sede dell'Automobile Club Lucca, via A. Catalani, 59, Lucca. Può essere inviata a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo della sede Aci Lucca. La busta, debitamente sigillata, deve recare l'indicazione del mittente e la dicitura: "Domanda per l'ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami nell'area C – C1". Il plico deve essere inviato entro il 13 gennaio: in questo caso farà fede il timbro postale. Infine la domanda potrà essere inviata entro le 23.59 del 13 gennaio alla casella di Posta Elettronica Certificata - PEC: automobileclublucca@pec.aci.it. In questo caso, la domanda, la documentazione di corredo e la copia del documento di riconoscimento in corso di validità dovranno essere scannerizzati in formato PDF, specificando nell'oggetto "Domanda per l'ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami nell'area C – C1". Si precisa che la domanda così inviata dovrà essere spedita esclusivamente da un sito certificato PEC.



Tutte le info, il bando e la domanda di ammissione sono reperibili qui: https://lucca.aci.it/amministrazione-trasparente/archivio22_bandi-di-concorso_0_4150_640_1.html



Per eventuali, ulteriori informazioni: 0583.505495; direttore@lucca.aci.it; Pec: automobileclublucca@pec.aci.it.