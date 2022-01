Formazione e Lavoro



Servizio civile, a Lucca due posti per i progetti di Confcooperative rivolti a giovani in difficoltà

lunedì, 17 gennaio 2022, 13:25

Dare il proprio contributo nei centri diurni e nei servizi residenziali per minori e giovani in difficoltà, scoprendo il mondo della solidarietà e della cooperazione. E' quello che possono fare i giovani che partecipano ai progetti di servizio civile promossi da Confcooperative Toscana attraverso le coop sociali aderenti, con il nuovo bando di Servizio Civile Universale (pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale) a cui fare domanda entro il 26 gennaio.

A Lucca sono due i posti disponibili, nell'ambito del progetto "Crescere Insieme 2...(Toscana)": entrambi sono presso la cooperativa sociale L'Impronta onlus, uno alla Comunità educativa per minori Carlo del Prete (Viale Carlo del Prete 718) e uno al Gruppo Appartamento per minori Insieme (via delle Cornacchie 410).

"Questa è un'importante opportunità per i giovani, un' occasione di crescita personale e umana, ma anche un modo per mettersi al servizio della comunità e sperimentare in prima persona i valori della solidarietà e della cooperazione" afferma Claudia Fiaschi, presidente di Confcooperative Toscana. "Partecipare al bando significa investire sul proprio futuro e quello della società, valorizzare il proprio senso civico, mettersi in gioco per dare il proprio contributo a un mondo migliore".

Il bando, le sintesi dei progetti ed i criteri di selezione sono consultabili su www.toscana.confcooperative.it. Tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti tra i 18 e 28 anni, in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono presentare domanda di partecipazione (entro le ore 14 del 26 gennaio 2022 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.)

I giovani interessati possono inoltre contattare Confcooperative Toscana ai numeri: 055 3905600 e 366 6065924 o alla mail: serviziocivile.toscana@confcooperative.it.