Formazione e Lavoro



Uici Lucca: quattro posti per il servizio civile universale

mercoledì, 12 gennaio 2022, 11:29

Un’occasione per aiutare gli altri e, allo stesso tempo, per crescere: questo è il valore del servizio civile universale. Un’opportunità che si presenta per quattro giovani dai 18 e i 29 anni, non compiuti al momento della domanda, grazie ai due progetti dell’Uici (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) di Lucca. Entrambi i progetti dureranno 12 mesi, richiederanno un impegno di 25 ore per 5 giorni a settimana e daranno diritto ad un assegno mensile di 444,30 euro.



Per il primo progetto, che ha come obiettivo il miglioramento dell’integrazione sociale, del livello culturale e del grado di autonomia dei disabili della vista, sono disponibili tre posti. A questo progetto denominato “Percorsi di inclusione permanente” se ne affianca un altro, che prevede un ulteriore posto e che si chiama “Istruzione e formazione dei disabili visivi” ed è stato pensato per garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale: sostegno dell’integrazione scolastica e alla crescita culturale e professionale dei disabili della vista.

Chi intende cogliere una di queste due opportunità deve candidarsi online entro e non oltre le ore 14 del 26 gennaio esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone; è necessaria l'identità digitale Spid.



Per avere ulteriori informazioni è possibile telefonare dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.30 allo 0583/56799 o inviare una e-mail a: uiclu@uici.it.