Al polo scientifico “Fermi – Giorgi” le celebrazione del giorno della memoria e la consegna delle medaglie d’onore

giovedì, 25 gennaio 2018, 14:31

La prefettura di Lucca ha ritenuto, per quest’anno, di tenere la consueta celebrazione del Giorno della Memoria, in ricordo della Shoah, della persecuzione dei cittadini ebrei e degli italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti in un istituto individuato d’intesa con il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

La cerimonia si terrà, dalle 10 di domani, venerdì 26 gennaio, presso l’Auditorium del Polo Scientifico “Enrico Fermi – Giovanni Giorgi” di Lucca.

Il programma prevede, dopo il saluto delle autorità e i due interventi rievocativi di Clara Wachsberger in rappresentanza della Comunità Ebraica e del Prof. Stefano Bucciarelli, Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea, la consegna agli eredi delle medaglie d’onore concesse dal Presidente della Repubblica alla memoria di due militari lucchesi deportati in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale.

Seguiranno interventi recitativi e musicali e riflessioni degli studenti dell’istituto ospite.

Ciò, nell'intento di coinvolgere le nuove generazioni in un percorso formativo volto a conservare la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro Paese e dell’Europa ed a meglio comprendere, salvaguardare ed affermare i valori affermati nella Costituzione.

La presente vale come invito per giornalisti ed operatori TV.