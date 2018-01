L'evento



Al Teatro Alfieri una serata dedicata a Gaber e Luporini con Giulio D'Agnello e i Polli di Allevamento

mercoledì, 24 gennaio 2018, 18:59

di simone pierotti

Una serata musicale per omaggiare Giorgio Gaber e Sandro Luporini si terrà venerdì 16 febbraio, alle 21:15, al Teatro Alfieri di Castelnuovo con lo spettacolo di teatro - canzone “Forse un uomo" con Giulio D’Agnello e il trio romano “I Polli di allevamento”, unica tribute band di Gaber e Luporini. Biglietto di ingresso euro 5,00.

“Forse un uomo” è uno spettacolo che propone una selezione di monologhi e canzoni dal teatro-canzone di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, il geniale format che il duo creò e presentò per la prima volta nel 1970 e che da allora Gaber portò sulla scena, sempre con grande successo. Si tratta di una retrospettiva delle stagioni teatrali dal ’70 al 2000, attraverso le quali l’artista seppe descrivere l’Italia com’era e come sarebbe stata. I contenuti sono più attuali che mai: consumismo e utopia, libertà e impotenza, psicanalisi e condizionamento, sesso e amore, politica e sociale. Gaber e Luporini si interrogano sul destino dell’uomo moderno con ironia, malinconia, comicità e rabbia.

Per la prima volta un tributo prende in esame anche la produzione di Luporini successiva al 2003. Troverà in Giulio D'Agnello dei Mediterraneo un artista sulla sua stessa lunghezza d'onda e per lui scriverà i testi di “Forse un uomo”, album del 2010. Forse un uomo” vuole rappresentare un tributo a Giorgio Gaber e alla figura meno vistosa, ma ugualmente importante, di Sandro Luporini: un omaggio ai “filosofi-ignoranti”, come usavano definirsi, che seppero per primi coniugare leggerezza e impegno, divertendo e disturbando, smuovendo le coscienze e pretendendo partecipazione.

Sul palco ci saranno proprio Giulio D’Agnello, cantautore toscano e musicista, e i Polli di Allevamento (Giorgio Gaber tribute band), gruppo romano che da un decennio porta in giro per l’Italia il proprio omaggio a Giorgio Gaber.

Giulio D'Agnello, cantante e musicista toscano, vanta una lunghissima carriera artistica; nel 1978 è tra i fondatori del gruppo Canto Libre mentre nel 1986 fonda il Gruppo Mediterraneo con il quale in trenta anni di attività effettuerà tour in diversi paesi della comunità europea e sarà presente in molti importanti festival nazionali ed internazionali. Moltissime le collaborazioni da Alfio Antico a Tony Cercola, ad Eugenio Bennato, Franco Mussida, Giorgio Albertazzi, Joan Baez. Nel 2003/4 la sua collaborazione con il paroliere Sandro Luporini (coautore delle canzoni e dei monologhi di Giorgio Gaber) in qualità di interprete ed autore della parte musicale dei suoi nuovi testi. Ha interpretato per Federico De Robertis le musiche dei film "S.P.Q.R." e "Selvaggi" di C.Vanzina. Ha partecipato a stages e seminari con Tullio de Piscopo, Dario Fo, Roberto De Simone, Alirio Diaz. Ha partecipato a varie edizioni del Festival Gaber, a cura della Fondazione Giorgio Gaber di Milano. Otto i dischi all’attivo insieme al Gruppo Mediterraneo. Nel 2008 è tra i fondatori del progetto Onda Acustica con il quale edita due dischi.