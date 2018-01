L'evento



Auto di Berlusconi in vendita a Montecatini

sabato, 13 gennaio 2018, 18:39

di matteo baccellini

Succede anche questo, in epoca di eBay e di acquisti on line fuori controllo. Capita che un annuncio come tanti di auto in vendita nasconda in realtà qualcosa di assolutamente impensabile.



Come il fatto che un autosalone di Montecatini metta in vendita una vecchia macchina appartenuta nientemeno che al Cavaliere, già proprio a Silvio Berlusconi. Era il 1988, in quell'anno Silvio Berlusconi era ancora e solo il patron del Milan tra i più forti di sempre, quello degli olandesi, e si apprestava ad acquistare la Standa. Chissà se in cuor suo aveva in mente la discesa in politica e la creazione di Forza Italia.



Ebbene, nella sua già ampia flotta auto all epoca Berlusconi possedeva un Range Rover grigio con carrozzeria curata da Luciano Pavesi, interni in pelle e rifiniture in radica. Adesso che di anni ne sono passati quasi 30, Berlusconi è ancora tra i leader del centrodestra, il Milan non è più di sua proprietà così come il fuoristrada in vendita. Ma quest'ultimo è al momento a un autosalone di Montecatini Terme per la non economicissima cifra di 36 mila 800 euro. Nell'annuncio si legge come l'ex Cavaliere sia stato intestatario del mezzo.



Chissà se il prezzo sia alto per la sua provenienza così insolita e autorevole. E chissà chi lo comprerà.