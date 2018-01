L'evento



Bitcoin, sono ancora interessanti come investimento?

giovedì, 25 gennaio 2018, 00:35

Nel corso dell’anno appena terminato abbiamo tutti potuto apprezzare l’aumento delle quotazioni dei bitcoin, che da poche centinaia di dollari sono passare a quasi 20.000 dollari, considerando un singolo bitcoin. In pratica chi possedeva a inizio 2017 queste monete oggi si trova con un piccolo gruzzolo in tasca. A fine anno c’è stato però un piccolo “crollo”, come molti analisti avevano previsto. Del resto però ad oggi un bitcoin vale ancora più di 10.000 dollari, con alterne vicende giorno per giorno. LA questione che affligge gli investitori è però sempre una sola: conviene ancora comprare bitcoin?

Investire in criptomonete

In linea generale gli investitori sono ancora molto interessanti ai bitcoin, anche perché si tratta di un bene che ad oggi ha ancora un’elevata volatilità. Se però in passato chi acquistava bitcoin tendeva a fare investimenti a lungo termine, oggi risultano vincenti coloro che acquistano la moneta quando è in ribasso, per poi rivenderla non appena il valore di 1 bitcoin in euro aumenta. In questo modo si possono fare affari interessanti ogni giorno, a patto di avere a disposizione un certo capitale. Se infatti si intende acquistare un singolo bitcoin si devono comunque sborsare più di 10.000 euro. Stiamo quindi parlando di investimenti per chi intende rischiare una buona fetta del suo capitale, o che vuole inserire in questo affare cifre abbastanza significative.

Le altre criptomonete

Nel frattempo sono salite alla ribalta tutte le altre criptomonete, alcune delle quali hanno solo alcune settimane di vita. Gli ethereum, con un valore che supera i 1.000 dollari, i litecoin, che valgono circa 250 dollari, o anche le più giovani, come lo stellar o i ripple. Per il piccolo investitore sono molto più interessanti queste valute come affare dell’ultima ora, anche perché per acquistarne una certa quantità è sufficiente esporsi per cifre irrisorie. Un ripple, ad esempio, vale meno di 2 dollari, vale certamente la pena entrare in questo affare, sia considerandolo a breve termine, sia valutando di conservare 100 ripple per i prossimi mesi, con un rischio assoluto decisamente minimo.

Verificare il valore delle criptovalute

Le criptovalute in questi mesi hanno mostrato un andamento delle quotazioni che ha replicato, quasi completamente, quello dei bitcoin. All’aumentare del valore dei bitcoin aumentava, più o meno, anche il valore delle altre criptovalute. Per poter investire in questo ambito è però importante fare attenzione ai mercati giorno per giorno. Ci sono infatti fluttuazioni che divergono dall’andamento generale delle altre criptovalute, che possono portare ad interessanti guadagni nel breve periodo. Oggi fortunatamente sono disponibili diversi siti che riportano i grafici in tempo reale delle quotazioni di tutte le più note criptovalute, anche quelle di nuova nascita. Controllando costantemente questi grafici è possibile capire quando sia il momento per comprare e quando invece rivendere ciò che si ha nel proprio portafoglio elettronico. Del resto oggi è abbastanza semplice riuscire a fare acquisti in questo ambito, con tempi di attesa minimi, che permettono a chiunque di investire in criptovalute in modo altamente remunerativo.