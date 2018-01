L'evento



Calcetto e cena, una serata conviviale in pieno stile Gazzette

mercoledì, 31 gennaio 2018, 12:13

Serata all’insegna dello sport, con tanto di partita tirata e risolta soltanto nelle ultime battute, e dell’ottimo cibo dell’Antica Locanda dell’Angelo, uno dei più rinomati ristoranti di Lucca, per una porzione delle cinque redazioni del gruppo delle Gazzette. Teatro della sfida sportiva è stato, per l’ennesima volta, il Centro sportivo Sandro Vignini di Vittorio Tosto, situato accanto alla stadio Porta Elisa.

La squadra composta da Lorenzo Vannucci, portiere insuperabile, Andrea Cosimini, Nico Venturi, Vittorio Tosto, Giacomo Mozzi e Antonio Tortorella si è imposta per 6 a 5 su quella guidata dal direttore Aldo Grandi e composta da Simone Pierotti, Vincenzo Cattano, Federico Torriani, Lorenzo Poliselli e Michele Masotti. Particolarmente gradita sono state le presenze di Torriani, del comandante dei Norm di Prato Cattano e dell’ex calciatore professionista Tosto (più di 150 partite in A con le maglie di Torino, Empoli, Piacenza, Salernitana e Ascoli oltre che esperienze con le maglie di Fiorentina, Napoli, Genoa e Lucchese in due occasioni e dove fu uno dei primi a sposare la causa dell’allora F.C. Lucca 2011 per non fare sparire il pallone nella città dell’arborato cerchio nda) da sempre grandi amici e sostenitori del gruppo delle Gazzette.

A tavola si sono uniti anche Riccardo Cavirani e Eliseo Biancalana, oltre a Daniele Lenzi che con la sua macchina fotografica ha immortalato le gesta, più o meno, dei nostri durante l’ora di sport. Assolutamente deliziosi i piatti preparati dalla chef Antonina Foti. Di alta qualità i due primi, preceduti da un antipasto, come gli spaghetti con ragù di pesce e i garganelli con carciofi e salciccia, il tutto accompagnato da ottimo vino. Dulcis in fundo, in tutti i sensi, una ricca scelta di dolci tra i quali, ci permettiamo di segnalare il sorbetto di mela al calvados e la cassata all’italiana.

Una serata, dunque, in pieno stile Gazzette utile per cementificare ulteriormente, se mai ce ne fosse stato bisogno, un gruppo di lavoro unito e che rema collettivamente nella medesima direzione.



Foto di Daniele Lenzi