Christian De Sica all'Antica Locanda dell'Angelo

martedì, 30 gennaio 2018, 13:02

Una improvvisata all'Antica Locanda dell'Angelo di Vito Cipolla: l'ha compiuta ieri sera Christian De Sica giunto in città in compagnia della moglie. "Non è la prima volta - spiega Vito Cipolla - che De Sica viene a farci visita, noi ogni volta che lo vediamo cerchiamo di garantirgli il massimo del servizio perché è un piacere averlo ospite a tavola. Credo che abbia una casa da queste parti e, inoltre, ama moltissimo la città di Lucca". Dietro ai fornelli dell'Antica Locanda è tornata, ormai da diversi mesi, Antonia Foti, mamma di Vito, insuperabile... chef che quest'anno ha celebrato i 56 anni di professione e di matrimonio, un record pressoché imbattibile.