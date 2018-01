Ciaspolata in notturna con pernotto al rifugio Burigone (1420 m) a San Pellegrino in Alpe

Altri articoli in L'evento

sabato, 13 gennaio 2018, 18:39

Succede anche questo, in epoca di eBay e di acquisti on line fuori controllo. Capita che un annuncio come tanti di auto in vendita nasconda in realtà qualcosa di assolutamente impensabile. Come il fatto che un autosalone di Montecatini metta in vendita una vecchia macchina appartenuta nientemeno che al Cavaliere,...

venerdì, 12 gennaio 2018, 13:01

Le tavole imbandite si trasformano in opere d’arte da esporre in una grande mostra a Palazzo Ducale. Questo il progetto che Confesercenti Toscana Nord, in collaborazione con la Camera di Commercio, la Provincia e Vetrina Toscana, ha lanciato con la quarta edizione di “Immaginar di tavole imbandite”

mercoledì, 10 gennaio 2018, 14:38

Telmo Pievani e Gian Michele Ratto a Lucca, per raccontare l’evoluzione della vita sulla Terra e nell’universo. Con loro Luca Pagani, giovane ricercatore lucchese

martedì, 9 gennaio 2018, 15:25

Appuntamento alle 17.30 con l’incontro dal titolo “Migrazioni: l’altro punto di vista – verso la conferenza nazionale sulla cooperazione e lo sviluppo”. Il dibattito verterà sulla situazione dei popoli che vivono nei Paesi a sud della Libia: Ciad, Niger, Burkina Faso e Mali

lunedì, 8 gennaio 2018, 20:21

Tutto pronto anche quest’anno per le tre finali del Concorso Nazionale Chicco Bettinardi che decreteranno, come da quindici anni a questa parte, i migliori talenti del Jazz italiano nelle diverse sezioni in cui è suddiviso il concorso: solisti, gruppi e cantanti

venerdì, 5 gennaio 2018, 17:05

La Comunità Parrocchiale del Centro Storico di Lucca propone alla Città un presepe particolare e unico nel suo genere: infatti dalla sera del 24 dicembre è visitabile il presepio allestito nel giardino della chiesa di san Pietro Somaldi