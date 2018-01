L'evento



Guida alla scelta della crema migliore per eliminare le rughe

lunedì, 29 gennaio 2018, 00:05

L'invecchiamento cutaneo è un processo naturale, che colpisce indistintamente uomini e donne; la pelle inizia a cedere e lo sviluppo naturale dei principi attivi come collagene ed elastina rallentano il loro sviluppo.

Tutto questo processo provoca la comparsa di macchie e rughe, dalle più piccole alle più profonde. E’ impossibile fermare l'invecchiamento naturale della pelle ma è possibile cercare di migliorare l'aspetto del viso, con l'ausilio di creme che sono state composte appositamente.

Utilizzare un prodotto cosmetico per il viso, ancor prima dell'insorgenza delle rughe – quindi in giovane età – potrebbe essere un ottimo rimedio per riuscire a prevenire questa problematica.

Nelle prossime righe vediamo cosa sono le rughe, quali sono le cause principali che ne causano la comparsa ed una spiegazione dei principali tipi di pelle.

Prima di continuare nella lettura del nostro approfondimento, vi consigliamo di dare un’occhiata a questi consigli per scegliere la migliore crema antirughe, da cui abbiamo preso spunto per realizzare la presente guida per la scelta della crema perfetta per prevenire o curare le rughe.

Che cosa sono le rughe?

Le rughe sono dei cedimenti di pelle, dovute al rallentamento nello sviluppo di elastina e collagene naturale della pelle e della mancanza di un filtro protettivo, adatto per fermare radicali liberi e fare da scudo ai vari agenti chimici/atmosferici che colpiscono la stessa ogni giorno.

Cause secondarie sono attuate dall'espressione dei proprio viso e modellamento dei muscoli facciali, ma quello varia da soggetto a soggetto, secondo una predisposizione genetica differente.

Le rughe vengono anche formate a causa di una prolungata – durante la propria vita – esposizione solare, abuso di alcool e fumo, disidratazione e tutto quello che ruota in una routine di benessere non corretta, sia per la pelle che per l'organismo.

La diminuzione nel volume delle cellule adipose è anche portata da una carenza di Vitamina E e ferro, indispensabili per avere una pelle elastica e luminosa.

Questi fastidiosi inestetismi di norma emergono su labbra, occhi, guance e collo: per questo motivo queste zone devono essere costantemente idratatate, nutrite e trattate nella maniera adeguata

Tipologie di pelle

Nonostante ci siano le rughe è giusto non dimenticare che la pelle ha comunque necessità di trattamenti differenti, a seconda di quella che è la propria: grassa, nomale, secca, sensibile.

Quindi, prima della scelta della crema adatta con gli ingredienti migliori è necessario individuare la propria pelle del viso e le sue caratteristiche:

Pelle grassa: questo tipo di pelle si presenta come lucida e con una patina di colore giallastro unto, sensibile al tatto. In questo caso, la produzione di sebo è superiore alla normalità e i follicoli sono dilatati. La dilazione porta a sporcizia e agenti chimici stagnanti con la formazione di comedoni, oppure all'imprigionamento del sebo sotto cutaneo con la conseguente formazione dell'acne. Una pelle completamente impura, che necessita di una beauty routine mirata ed efficace;

Pelle secca: in questo caso si può avere una pelle disidratata, non in grado di trattenere l'umidità oppure inadatta nel produrre sebo diventando alipidica.

Il suo aspetto è facilmente riconoscibile in quanto secco, disidratato, sottile e di colore bianco/rosso. Facilmente irritabile e con desquamazioni di vario genere e natura.

Pelle sensibile: è una tipologia di pelle tipica con rossore soprattutto sulle guance, dovuta alla rottura dei microcapillari sottocutanei. La loro rottura e comparsa è determinata dalla profonda sensibilità della pelle ad ogni contatto di agente chimico cosmetico oppure atmosferico o ancora polvere e smog.

Pelle mista: una parte del viso – ovvero fronte, naso e mento – è grasso mentre le altri parti secche. Una pelle molto difficile da trattare e far tornare ad un aspetto normale e sano. Anche in questo caso la pelle ha necessità di un trattamento mirato e nutriente

Individuata quale sia la pelle di appartenenza, si può valutare la migliore crema antirughe.

Crema antirughe: come sceglierla

Prima di tutto la scelta di un'ottima crema antirughe deve essere valutata a seconda degli ingredienti naturali, in essa contenuti. Ciò significa che deve esserci un'associazione perfetta tra gli ingredienti adatti per la propria pelle e quelli per combattere le rughe in profondità.

Gli ingredienti che una crema antirughe deve contenere, sono:

Collagene: INCI Hydrolyzed collagen, il principio attivo della pelle del nostro viso che mantiene la pelle elastica, levigata e nutrita. Durante l'invecchiamento cutaneo sarebbe ottimale associarla con un lieve massaggio, al fine di poter sollecitare anche quella naturale al suo sviluppo.

Acido Ialuronico: INCI sodium hyaluronate, anche in questo caso si tratta di un principio attivo presente nella pelle che va addizionato e aiutato durante l'insorgenza delle rughe. Questo acido è fondamentale per mantenere la pelle del viso giovane, idratata e compatta.

Vitamina E: INCI Tocopherol, potente antiossidante naturale aiuta nel contrasto dei radicali liberi, mantendo inalterata la giovinezza della propria pelle. Aiuta inoltre a mantenere un colorito uniforme ed è fondamentale, sin da subito – dalla giovane età.

E non solo, ma possono contenere anche:

Retinolo: antiossidante ottenuto dalla Vitamina A, che aiuta la pelle nel combattimento contro i radicali liberi ed il cedimento cutaneo

Q10: è un nutriente per le cellule del viso, ideale per la sollecitazione naturale nello sviluppo di agenti attivi. Ottimo anche per preservare la pelle dai raggi UV pericolosi

AHA: estratto di acidi della frutta, che mantengono inalterato il colorito naturale della pelle e riescono a determinarne una continua giovinezza.

Questi ingredienti fondametali vanno associati a quelli che sono ideali per il tipo di pelle presentato.

In caso di pelle grassa, questa deve essere purificata utilizzando prodotti naturali bio che possano agire in profondità eliminando il sebo in eccesso, avere un'azione astringente sui pori dilatati ed idratarla in profondità (Aloe Vera, Limone, Bardana).

In caso di pelle secca, questa deve essere nutrita ed idratata continuamente, soprattutto per ricreare il film protettivo adatto all'eventuale desquamazione della stessa (Burro di Karitè, Olio di Mandorle dolci, Aloe Vera).

In caso di pelle sensibile è obbligatorio utilizzare prodotti mirati, che possano ricreare l film protettivo sul viso e contrastare l'attacco di ogni agente esterno che crei allergia e fastidio (Rosa Mosqueta, Camomilla, Aloe Vera).