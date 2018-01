L'evento



Il gruppo vocale lucchese "Il Baluardo" ricorda Cesare Viviani

martedì, 30 gennaio 2018, 17:02

Venerdì 2 febbraio sono 25 anni che Cesare Viviani poeta, scrittore, drammaturgo e amante della città di Lucca, ci ha lasciato.

Il Baluardo gruppo vocale lucchese, da sempre legato a Cesarin' der Viviani, vuole ricordarlo ai lucchesi.

In quest'anno molto importante sono infatti previsti diversi momenti per sottolineare quanto questo figlio ' buono ' sia ancora presente nei cuori di tantissimi lucchesi .

Il Baluardo è un gruppo musicale quindi saranno registrate le befanate raccolte dal 2009 al 2017 relative al premio a lui intestato andando così ad aggiornare quanto già pubblicato dal 1989 al 2008.

Verrà, in date da stabilirsi, messo in scena 'Omaggio a Geppe' che Cesare scrisse e diresse per ricordare Gino Custer de' Nobili suo maestro, mentore e fonte di ispirazione.

Questo spettacolo teatrale, l' unico fattibile dal coro lucchese , verrà replicato in quest'anno e quindi donato alla cittadinanza in diverse occasioni e avrà il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca. Verrà poi dato seguito al premio per la migliore befanata dedicato al nostro Cesarin' che quest'anno giunge alla 25° edizione.( Si ricorda che quest'anno hanno partecipato al concorso poeti e scrittori provenienti da tutta Italia da Torino a Messina, da Gorizia a Reggio Calabria).