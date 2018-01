L'evento



Le tavole imbandite si trasformano in opere d’arte

venerdì, 12 gennaio 2018, 13:01

Le tavole imbandite si trasformano in opere d’arte da esporre in una grande mostra a Palazzo Ducale. Questo il progetto che Confesercenti Toscana Nord, in collaborazione con la Camera di Commercio, la Provincia e Vetrina Toscana, ha lanciato con la quarta edizione di “Immaginar di tavole imbandite”.

Evento dove l'arte incontra la ristorazione sull'arte dell'allestimento della tavola, attraverso una mostra di apparecchiature di tavoli appositamente creati per l'evento da artisti, designer e scultori, in programma da lunedì 15 gennaio a Palazzo Ducale (fino al 3 febbraio, apertura delle 15 alle 19).

“Nel mese di dicembre abbiamo raccolto le adesioni dei ristoranti – spiega la responsabile Confesercenti Lucca, Valentina Cesaretti – in modo da organizzare un calendario-itinerario di appuntamenti. Sotto la direzione artistica di Mauro Lovi, che ha curato anche il progetto, sono state proposte singole serate dedicate all'artista che realizzerà poi il tavolo abbinato al ristorante. Durante la serata sono stati esposti i lavori degli autori e offerta una degustazione del piatto della ricetta che hanno scelto per il catalogo. Adesso la mostra allestita a Palazzo Ducale (che si inaugurerà il 15 gennaio alle 17.30) – prosegue Cesaretti -. La mostra prevede gli allestimenti (apparecchiatura) di 14 tavoli realizzati da altrettanti autori abbinati ai ristoranti della provincia di Lucca; tutto racchiuso anche in un catalogo. Saranno esposti poi alcuni tavoli storici dalle precedenti edizioni di “Immaginar di tavole imbandite” che si sono tenute a Palazzo Boccella a San. Gennaro, a Villa Bertelli Forte dei Marmi, al Palazzo Mediceo di Seravezza nel 2016. In apertura o conclusione sarà realizzato uno show- coocking con degustazioni delle ricette scelte dai ristoranti partecipanti”. La conclusione della responsabile Confesercenti Lucca: “Obiettivo di questa iniziativa è quello di unire diverse eccellenze del nostro territorio e presentarle al grande pubblico. Lavorare sull'arte dell'allestimento della tavola e la promozione di questa arte con i ristoranti è secondo noi fondamentale per i nostri imprenditori. Imprenditori che possono sperimentare nuove forme e materiali come scenario di possibili letture della tavola, come supporto e percorso della sequenza di gusti suggerito da artisti e progettisti. Infine coinvolgere le aziende del settore nella produzione di oggetti per la tavola secondo il progetto dell'autore. Tutto ovviamente nel nome della cucina di qualità dei nostri ristoratori. Un ringraziamento infine a Maria Pacini Fazzi editore e Martinelli Luce per la collaborazione nell’allestimento della mostra”.