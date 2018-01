Liliana Segre senatrice a vita, l'apprezzamento del coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani

Altri articoli in L'evento

lunedì, 22 gennaio 2018, 18:24

ABIO - Associazione per il Bambino in Ospedale - è stata fondata per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale e ridurre al minimo il potenziale rischio di trauma che ogni ricovero presenta

domenica, 21 gennaio 2018, 14:52

Chi l’avrebbe mai detto, qualche decennio fa, che un giorno avremmo potuto fare il giro del mondo grazie ai nostri dispositivi mobili, e senza metterci 80 giorni come Phileas Fogg?

martedì, 16 gennaio 2018, 18:54

Non dovrebbe suonare come una novità, se ti sei messo alla ricerca di un veicolo usato: oggi le auto di seconda mano vengono immesse sul mercato, spesso e volentieri, dotate di coperture totali o parziali su eventuali malfunzionamenti futuri

martedì, 16 gennaio 2018, 13:51

La polizia stradale di Pisa ha denunciato uno straniero che, pur vivendo a Mantova da vari anni, non comprendeva l’italiano e, per tale motivo, era ricorso a un espediente per superare gli esami di guida

sabato, 13 gennaio 2018, 20:43

Officina Natura propone per il week-end del 3-4 febbraio una suggestiva ciaspolata in notturna con pernotto al rifugio Burigone (1420 m) a San Pellegrino in Alpe. Ritrovo a San Pellegrino in Alpe, centro storico più alto dell'Appennino Tosco-Emiliano

sabato, 13 gennaio 2018, 18:39

Succede anche questo, in epoca di eBay e di acquisti on line fuori controllo. Capita che un annuncio come tanti di auto in vendita nasconda in realtà qualcosa di assolutamente impensabile. Come il fatto che un autosalone di Montecatini metta in vendita una vecchia macchina appartenuta nientemeno che al Cavaliere,...