Successo per il 19° appuntamento con la festa della Befana

giovedì, 4 gennaio 2018, 16:45

Mercoledì 3 gennaio si è svolta presso il Foro Boario a Lucca la XIX edizione della tradizionale festa della Befana organizzata come tutti gli anni dalla nostra Associazione in collaborazione con l’ANAP (Associazione Nazionale Pensionati della Confartigianato). Hanno fatto un po' da apri pista i saluti del Presidente di Confartigianato Michela Fucile, del Direttore Roberto Favilla e del Presidente provinciale ANAP, Francesco Cassola i quali hanno sottolineato l'importanza di tenere vivo questo bellissimo appuntamento, quasi ventennale, che ogni volta ci fa tornare tutti un po' “bamboretti” tanto che, trascinati dall'entusiasmo e dall'energia irrefrenabile dei bambini, finiamo per giocare insieme a loro. Quest'anno regista dell'intrattenimento è stata l'Associazione “Animata Mente” che ha coinvolto i bambini con canti, balli e vari giochi di animazione, mettendo a dura prova la resistenza delle “piccole pesti” giunte a fine serata stanche e soddisfatte. Colpo di scena quando, anticipata dallo “stacchetto” di “Uomini e Donne” di Maria de Filippi, è stata fatta entrare la Befana, accolta come una vera “tronista” da grandi e piccini che si è prodigata nella distribuzione delle calze senza esimersi dal dispensare pillole di saggezza ad ogni bimbo che riceveva il prezioso indumento. Anche quest’anno, per la riuscitissima serata, la Confartigianato e l’ANAP ringraziano l'Associazione “Animata Mente” nonché tutte le persone intervenute. Fin da ora la Befana Vi invita il prossimo anno per l'edizione ventennale che sarà ancora più fantasmagorica.