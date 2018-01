Ultimo Open day all’ l’ITE “F. Carrara”

Altri articoli in L'evento

mercoledì, 24 gennaio 2018, 18:59

Una serata musicale per omaggiare Giorgio Gaber e Sandro Luporini si terrà venerdì 16 febbraio, alle 21:15, al Teatro Alfieri di Castelnuovo con lo spettacolo di teatro - canzone “Forse un uomo" con Giulio D’Agnello e il trio romano “I Polli di allevamento”, unica tribute band di Gaber e Luporini.

lunedì, 22 gennaio 2018, 18:24

ABIO - Associazione per il Bambino in Ospedale - è stata fondata per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale e ridurre al minimo il potenziale rischio di trauma che ogni ricovero presenta

lunedì, 22 gennaio 2018, 14:22

A tal proposito, il coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani è impegnato a promuovere l’incontro d’approfondimento storico con la signorina Vera Michelin-Salomon, ex prigioniera del FrauenZuchthaus di Aichach (Alta Baviera), e la signora Tze’elaRubestine, rappresentante della comunità ebraica, per riflettere sul tema della deportazione e reclusione femminile

domenica, 21 gennaio 2018, 14:52

Chi l’avrebbe mai detto, qualche decennio fa, che un giorno avremmo potuto fare il giro del mondo grazie ai nostri dispositivi mobili, e senza metterci 80 giorni come Phileas Fogg?

martedì, 16 gennaio 2018, 18:54

Non dovrebbe suonare come una novità, se ti sei messo alla ricerca di un veicolo usato: oggi le auto di seconda mano vengono immesse sul mercato, spesso e volentieri, dotate di coperture totali o parziali su eventuali malfunzionamenti futuri

martedì, 16 gennaio 2018, 13:51

La polizia stradale di Pisa ha denunciato uno straniero che, pur vivendo a Mantova da vari anni, non comprendeva l’italiano e, per tale motivo, era ricorso a un espediente per superare gli esami di guida