Una piece teatrale all'Istituto "Nottolini" in occasione del Giorno della Memoria

venerdì, 26 gennaio 2018, 17:36

Una piece teatrale nell'aula magna dell'Istituto per geometri "Nottolini" affollatissima, in occasione del giorno della memoria. A dar vita allo spettacolo, a cui hanno assistito alunni e insegnanti, la compagnia di Andrea Buscemi formata da Martina Benedetti e Livia Castellana del teatro stabile di Cascina. Il monologo cui ha dato vita Livia Castellana è tratto dal libro La casa delle bambole dello scrittore polacco Yehel De-Nur, ebreo sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz. Il racconto si incentra sulla storia di Daniella, poco più che una bambina, deportata in campo di concentramento e, con le sue compagne, costretta a diventare una feld-hure cioè una prostituta da campo. Il monologo è dedicato proprio alle donne e ai bambini vittime del terribile sterminio. La descrizione del ghetto, quella del campo di lavoro di Auschwitz, le privazioni e i terribili soprusi ai quali le donne venivano sottoposte, sono descritti con crudo realismo. La scuola è diventata così un palcoscenico della memoria, luogo del ricordo per non dimenticare gli orrori dello sterminio di massa di cui restarono vittima milioni di ebrei. Alunni e insegnanti hanno seguito in un silenzio quasi religioso il bellissimo brano recitato da Livia Castellana, la quale alla fine ha sottolineato come proprio i giovani debbano serbare il ricordo di una storia che non dovrà ripetersi mai più.