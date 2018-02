18 febbraio: Cristina Pardini compie 8 anni

Altri articoli in L'evento

venerdì, 16 febbraio 2018, 22:16

Qualsiasi appassionato di gioco d'azzardo online avrà certamente sentito parlare di Microgaming. La società dell’isola di Man è uno dei principali sviluppatori mondiali di software e giochi da casinò, oltre ad essere fornitore ufficiale di moltissime piattaforme di gioco online

venerdì, 16 febbraio 2018, 16:19

Il comitato San Paolino invita tutti a venire mascherati sabato, dalle 16 in poi, in piazza Cittadella, dove avverrà la chiusura del Carnevale con il gioco della Pentolaccia

giovedì, 15 febbraio 2018, 22:38

Domenica 11 febbraio trentadue allieve del centro di formazione per le arti dello spettacolo Art&Danza Arabesque della nostra città si sono esibite sul palco del teatro Asioli di Correggio, partecipando alle selezioni nazionali del concorso CND, un concorso internazionale che racchiude il meglio della danza nel nostro continente

mercoledì, 14 febbraio 2018, 14:20

I regali per San Valentino sono quasi sempre un problema... a meno che il vostro partner non sia uno sportivo! In questo caso cambia tutto, visto che ci sono una serie di oggetti e indumenti che non possono fare a meno di essere dentro il borsone

lunedì, 12 febbraio 2018, 19:28

Le olimpiadi invernali sono appena iniziate e già fanno parlare. Intel ha infatti mantenuto le promesse fatte a inizio Novembre 2017 durante il Lucca Comics. Sono infatti disponibili presso la città coreana non solo diversi campi di gara “reali”, ma anche quelli virtuali

lunedì, 12 febbraio 2018, 18:13

Riprende domenica prossima, presso la Casermetta del Baluardo di San Pietro, il ciclo degli incontri voluti dalla Compagnia Balestrieri Lucca per meglio divulgare la gloriosa storia della nostra città