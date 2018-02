Apre la mostra di pittura organizzata dall'Uici “Inverosimile - Il buio colora le emozioni”

Altri articoli in L'evento

giovedì, 1 febbraio 2018, 09:58

Ormai è un continuo parlare di Bitcoin: impossibile accendere il televisore e sintonizzarlo su un qualsiasi telegiornale che non gli dedichi servizi, aprire un sito internet ed imbattersi in articoli che non ne trattino, ascoltare conversazioni da bar nelle quali non si senta nominare questa famigerata criptovaluta

mercoledì, 31 gennaio 2018, 13:44

Ultimi preparativi alla Capannina di Forte dei Marmi per il grande evento che si terrà sabato prossimo con l'arrivo della grande carovana del famigerato Circo Nero. Uno spettacolo che ancora una volta stupirà il pubblico con i suoi artisti e performers

mercoledì, 31 gennaio 2018, 12:13

Serata all’insegna dello sport, con tanto di partita tirata e risolta soltanto nelle ultime battute, e dell’ottimo cibo dell’Antica Locanda dell’Angelo, uno dei più rinomati ristoranti di Lucca, per una porzione delle cinque redazioni del gruppo delle Gazzette.

martedì, 30 gennaio 2018, 17:02

Venerdì 2 febbraio sono 25 anni che Cesare Viviani poeta, scrittore, drammaturgo e amante della città di Lucca, ci ha lasciato. Il Baluardo gruppo vocale lucchese, da sempre legato a Cesarin' der Viviani, vuole ricordarlo ai lucchesi

martedì, 30 gennaio 2018, 13:02

Una improvvisata all'Antica Locanda dell'Angelo di Vito Cipolla: l'ha compiuta ieri sera Christian De Sica giunto in città in compagnia della moglie

lunedì, 29 gennaio 2018, 00:05

L'invecchiamento cutaneo è un processo naturale, che colpisce indistintamente uomini e donne; la pelle inizia a cedere e lo sviluppo naturale dei principi attivi come collagene ed elastina rallentano il loro sviluppo