“Art&Danza Arabesque" vola in Spagna

giovedì, 15 febbraio 2018, 22:38

Domenica 11 febbraio trentadue allieve del centro di formazione per le arti dello spettacolo Art&Danza Arabesque della nostra città si sono esibite sul palco del teatro Asioli di Correggio, partecipando alle selezioni nazionali del concorso CND, un concorso internazionale che racchiude il meglio della danza nel nostro continente con partecipanti che provengono da vari paesi. Le allieve dei corsi di danza classica, modern-jazz e contemporanea di tutte le fasce di età hanno gareggiato nelle categorie gruppo, duo e solo portando a casa ottimi risultati e, per le più piccole con la coreografia ON DANSE , nella categoria gruppi preparatorio 1 classico, la possibilità di andare alla finale internazionale che si terrà a Tarragona nel mese di maggio. Merito di questi risultati va alle allieve della scuola e alle insegnanti che sanno trasmettere loro, oltre che una buona tecnica, la passione per l'arte coreutica.

Ma ecco tutti i premi vinti dalle giovani danzatrici

MODERN JAZZ

cat. gruppi preparatoire - 2° posto alla coreografia “Believe” di Vanessa Lucchesi

cat. gruppi elementaire 1 - 3°posto alla coreografia “Cliquez” di Vanessa Lucchesi

cat. solisti preparatoire 2°posto Emilia Catania

CONTEMPORANEO

cat. 2 gruppi - 2° posto alla coreografia “Dance with us” di Michela Giannelli

cat. 3 gruppi - 3° posto alla coreografia “In Becoming” di Michela Giannelli

cat. 2 duo - 3° posto alla coreografia “Choose Me” di Michela Giannelli

CLASSICO

cat. preparatoire 1 - 3° posto a Sara Matteelli e Agata Ferrara, 2°posto Laura Zirilli, 1°posto a Dora Fortini e Martina Breschi

cat. preparatoire 2 - 1°posto a Mariasole Riccio e Isabelle Bachini

cat. elementaire 1 - 3° posto a Giulia Gheorghita, Andrada Gheorghita e Carolina Pucci, 2°posto a Matilde Barsotti, 1° posto a Caroline Regnouf

cat. gruppi preparatorio 2 - 1°posto all'unanimità alla coreografia “On dance” di Monica Bocci, che si aggiudica un posto alla finale internazionale.

IL CENTRO DI FORMAZIONE “ ART&DANZA ARABESQUE” diretto da Monica Bocci è in via delle Tagliate III, 548 a Borgo Giannotti tel 0583 953965