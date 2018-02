L'evento



Bitcoin e casinò online: il futuro arriva sui virtuali tavoli da gioco

giovedì, 1 febbraio 2018, 09:58

Ormai è un continuo parlare di Bitcoin: impossibile accendere il televisore e sintonizzarlo su un qualsiasi telegiornale che non gli dedichi servizi, aprire un sito internet ed imbattersi in articoli che non ne trattino, ascoltare conversazioni da bar nelle quali non si senta nominare questa famigerata criptovaluta nata nel 2008 da una balorda idea di un informatico giapponese, inconsapevole forse della rivoluzione tecnologica che di lì a poco avrebbe visto la luce.

Ebbene, se sono in molti a non aver ancora ben chiaro di cosa si tratti, ancor più sono coloro che si stanno ingegnando per sfruttare l’infinito potenziale di questa moneta virtuale che potrebbe, seppur ancora utopisticamente, arrivare a sostituire quella reale: prime tra tutti le piattaforme di scommesse e gioco online.

Allettante è infatti l’idea di sfruttare lo scambio di questa valuta digitale basata sulla crittografia e su una tecnologia blockchain, bypassando qualsiasi controllo istituzionale che registri eventuali operazioni: basterà infatti una connessione ad internet per effettuare transazioni che verranno poi annotate in un registro (cosiddetto ledger) senza commissioni aggiuntive, grazie al protocollo peer-to-peer che consente scambi tra i proprietari della chiave di decrittazione in maniera non solo istantanea ma anche sicura.

È per questo che i casinò online non potevano resistere all’allettante tentazione né esimersi dallo spalancare le proprie virtuali porte ai virtuali wallet dei propri utenti, il tutto senza particolari stravolgimenti, anzi: la maggioranza dei giocatori è tentato infatti dal lasciarsi sedurre da slot machine e poker, ancor più fomentati dalla possibilità di poter puntare e pagare con la nuova e-currency, ma sono ancora in tanti gli scettici che invece storcono il naso e tentennano convinti del fatto che sia tutto troppo bello per esser vero.. e legale.

Ad onor del vero sono ancora pochi i casinò online che attualmente offrono la possibilità di utilizzare criptovalute e questo favorisce l’insorgenza del rischio di ritrovarsi a puntare e giocare su piattaforme illegali o non autorizzate così come è vero che, essendo i bitcoin non emessi e gestiti da enti statali e tantomeno soggetti a tassazione, il valore di questa moneta virtuale risulta esser soggetto ad una estrema ed incontrollata variabilità a causa degli algoritmi che ne favoriscono l’emissione e che sono a loro volta determinati da un delicato quanto instabile equilibrio tra domanda ed offerta.

In questo far west di pro e contro, di sostenitori e detrattori, il mercato del gambling continua a puntare deciso sulle valute digitali, in attesa di risvolti.. ed il futuro arriva sui virtuali tavoli da gioco!