Conferenza presso la Compagnia Balestrieri Lucca con Oriano Landucci

lunedì, 12 febbraio 2018, 19:28

Le olimpiadi invernali sono appena iniziate e già fanno parlare. Intel ha infatti mantenuto le promesse fatte a inizio Novembre 2017 durante il Lucca Comics. Sono infatti disponibili presso la città coreana non solo diversi campi di gara “reali”, ma anche quelli virtuali

giovedì, 8 febbraio 2018, 19:54

Altemura, Marino, Pasega, Brindisi, Santomaso, Lorenzetti, Krimer, Isola, sono questi alcuni dei nomi degli artisti che verranno battuti all'asta di beneficenza organizzata da Caritas Lucca con lo scopo di sostenere il progetto Casa Betania, struttura di accoglienza per donne con o senza figli che si trovano in particolari situazioni di...

giovedì, 8 febbraio 2018, 19:50

Uno dei migliori vantaggi di vivere in una città statunitense è l'accesso alla fantastica vita notturna che offrono. Dopo aver cenato e bevuto, dirigersi verso il club è il naturale passo successivo. Ecco i club più esclusivi degli USA, che vi faranno divertire durante la vostra permanenza su suolo americano

giovedì, 8 febbraio 2018, 17:41

“Inverosimile – Il buio colora le emozioni”, la mostra di pittura organizzata dall'Uici (Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti) di Lucca sarà visitabile presso l'Agorà fino al 10 febbraio, giorno nel quale alle 16 si terrà una festa di chiusura aperta a tutti

lunedì, 5 febbraio 2018, 17:19

E' tornata ad accendersi oggi la targa di Amnesty International, affissa in via Cesare Battisti, all'esterno di Palazzo Santini, sede del Consiglio comunale. Un simbolo che viene illuminato per due notti consecutive ogni volta che, nel mondo, un Paese abolisce la pena di morte o converte una pena capitale in...

lunedì, 5 febbraio 2018, 13:27

"Siamo circondati della velocità. Oggi tutto è veloce, siamo continuamente collegati sui social con ogni mezzo possibile, computer, smartphone, tablet, e tutto corre alla velocità della luce. In soli trent’anni siamo passati dalla connettività Internet, con modem analogici lentissimi alla fibra a 1 GB"