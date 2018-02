L'evento



"CREA, chi si ferma è perduto"

lunedì, 5 febbraio 2018, 13:27

Il General Manager di CREA srls, Federico Marchi è stato di recente intervistato da una testata giornalistica on line, LA GAZZETTA DI LUCCA, voce mediatica dell'informazione sul web e dal seguito indiscusso in tutta la Toscana.

L'intervista, improntata sull'azienda che lui coordina e per la quale la nostra redazione cura anche il blog, è centrata sulla filosofia della stessa e su quelle idee differenzianti che mette sul piatto della bilancia per condividere il mercato con la concorrenza e soprattutto per selezionare quella fetta importante di clientela target che altri non possono soddisfare.

Crea è a tutti gli effetti una start-up, si trascina dietro un bagaglio di esperienze tale da considerarsi esperta, ma rimane una start-up e per essere tale sta bruciando le tappe. Ha intrapreso un cammino importante e veloce, e allora ci siamo permessi di fare anche noi un'intervista a Federico.

Abbiamo giocato sulla parola velocità. Crea sta viaggiando a ritmi interessanti, così come le caratteristiche dei prodotti e dei servizi che la stessa azienda propone al suo mercato. Ed ecco che abbiamo chiesto a Federico Marchi quanto la velocità stia condizionando, nel bene e nel male, la nostra epoca.

"Siamo circondati della velocità. Oggi tutto è veloce, siamo continuamente collegati sui social con ogni mezzo possibile, computer, smartphone, tablet, e tutto corre alla velocità della luce. In soli trent’anni siamo passati dalla connettività Internet, con modem analogici lentissimi alla fibra a 1 GB. E ancora non è finita. Abbiamo inventato mestieri che fino a meno di 30 anni fa non esistevano. Non c'erano: consulenti di telecomunicazioni, agenzie, negozi di telefonia. Non esistevano software house, Internet provider, termini come: high-tech, streaming, touch screen, 3g, 4g, sim, non erano nemmeno nell'immaginario collettivo. Tutto era molto lento, oggi si viaggia su aerei supersonici sui treni ad alta velocità, in un mondo in continuo movimento È sotto gli occhi di tutti. Nel 2019 saranno solo cinquant’anni che l’uomo ha messo piede sulla luna. Se pensiamo alla rivoluzione totale che abbiamo vissuto nell’ultimo secolo capiamo veramente cosa vuol dire velocità. A volte mi chiedo se noi in Italia siamo così veloci da stare al passo con i tempi, se noi siamo veramente pronti a questa Velocità. Abbiamo il dovere, l’obbligo di portare innovazione e tecnologia ovunque per fare sì che il nostro paese viaggi davvero alla velocità della luce. C'é il bisogno e la necessità di perdere tutti quei vizi, tutte quelle burocrazie lente che sono pesanti come zavorre in una società come la nostra".

Come facciamo a stare al passo con la Velocità?

"Dobbiamo essere per primi noi veloci, non perderci più in chiacchiere, discorsi ma a fare i fatti, i fatti veri. Ma non dobbiamo essere soltanto veloci, dobbiamo essere veloci a vivere il presente e dobbiamo essere veloci a capire il futuro, veloci a capire in che direzione va la tecnologia. Oggi esce un iPhone per esempio e il giorno dopo è già obsoleto: esce la fibra a 100 mega e siamo sbalorditi e poi quei 100 ce li troviamo anche in mobilità e la fibra diventa a un Giga. Chi non si adatta è complice, chi non vive il futuro è complice, chi non sta al passo è complice. Complice della propria inadeguatezza. Non ci sono scuse, se ci guardiamo intorno ci accorgiamo di quanti oggetti solo 20 anni fa non esistevano, cose che solo 20 anni fa non immaginavamo mai potessero essere parte integrante della nostra vita, anche parte essenziale, provate a dare uno sguardo intorno a voi, alle vostre auto, alle vostre case. I nostalgici vivono nel passato ma non c’è tempo di essere nostalgici dobbiamo essere proiettati in avanti, ce lo impone questa epoca. In proporzione, i progressi che abbiamo vissuto nell'ultimo ventennio possono essere replicati in maniera esponenziale solo entro i prossimi 5 anni. Saremo connessi ovunque, di questo dobbiamo esserne consapevoli e con svariati strumenti e mezzi. Essere connessi: questa ormai sta diventando una parola d'ordine e risulterà sempre più indispensabile. Bisogna scegliere, e le scelte sono del tutto personali e il destino di ognuno di noi é dipendente in maniera assoluta dalle proprie scelte e non dai comportamenti altrui".

"Ed è per questo - conclude Marchi - che in occasione del primo EVENTO 2018 sarà un piacere per me e per tutta la SQUADRA di CREA ritrovarsi il 9 Febbraio a Foligno per vivere la velocità da protagonisti. E a proposito di obsolescenza o di qualcosa di antico. C'é un titolo di un vecchio film di TOTO' "Chi si ferma é perduto". Non esiste cosa più attuale di questa per noi di CREA."