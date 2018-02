L'evento



Dialogo interno e comunicazione efficace: conferenza del Rotaract

martedì, 27 febbraio 2018, 15:34

Il Rotaract Club Lucca, associazione no profit di giovani di età compresa ta i 18 e i 30 anni attiva sul territorio lucchese, ha il piacere di presentare la conferenza "Dialogo interno e Comunicazione efficace" in collaborazione con Archimede S.R.L., agenzia formativa di Scandicci, accreditata dalla Regione Toscana e specializzata nell'offerta di servizi di consulenza e assistenza professionale alle aziende.Il giorno sabato 3 marzo 2018, alle ore 15, presso l'Auditorium della Fondazione Giuseppe Lazzareschi (Piazza Orsi, Porcari) interverranno i Mental Coach Luca Paoli e Daniele Petrocchi per un pomeriggio formativo alla scoperta del Metodo G.R.O.W. con cui imparare a darsi obiettivi strutturati, ossia a comprendere in maniera chiara come strutturare efficacemente i propri obiettivi reali, personali e professionali. Sono previste esercitazioni pratiche.

La partecipazione è gratuita previa necessaria prenotazione obbligatoria all'indirizzo rotaract.lucca@gmail.com (fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Si invitano gli interessati a confermare rapidamente la propria presenza per garantirsi la possibilità di partecipare a questo interessante confronto incentrato sulla crescita personale."