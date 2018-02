Festa di chiusura il 10 febbraio per la mostra “Inverosimile – Il buio colora le emozioni”

Altri articoli in L'evento

giovedì, 8 febbraio 2018, 19:54

Altemura, Marino, Pasega, Brindisi, Santomaso, Lorenzetti, Krimer, Isola, sono questi alcuni dei nomi degli artisti che verranno battuti all'asta di beneficenza organizzata da Caritas Lucca con lo scopo di sostenere il progetto Casa Betania, struttura di accoglienza per donne con o senza figli che si trovano in particolari situazioni di...

giovedì, 8 febbraio 2018, 19:50

lunedì, 5 febbraio 2018, 17:19

E' tornata ad accendersi oggi la targa di Amnesty International, affissa in via Cesare Battisti, all'esterno di Palazzo Santini, sede del Consiglio comunale. Un simbolo che viene illuminato per due notti consecutive ogni volta che, nel mondo, un Paese abolisce la pena di morte o converte una pena capitale in...

lunedì, 5 febbraio 2018, 13:27

"Siamo circondati della velocità. Oggi tutto è veloce, siamo continuamente collegati sui social con ogni mezzo possibile, computer, smartphone, tablet, e tutto corre alla velocità della luce. In soli trent’anni siamo passati dalla connettività Internet, con modem analogici lentissimi alla fibra a 1 GB"

sabato, 3 febbraio 2018, 14:13

Non poteva mancare la tappa lucchese per Madman, uno dei rapper più affermati in Italia. Dopo gli appuntamenti con Nitro, Sfera Ebbasta, Mr. Rain e Vacca, adesso è il turno di Madman di presentare allo Sky Stone & Songs il suo nuovo lavoro, ‘Back Home’

venerdì, 2 febbraio 2018, 17:04

Questa mattina presso i laboratori della Scuola Chelini di San Vito si è svolto un incontro in cui i gruppi Donatori di Sangue "Fratres" hanno consegnato ad Anffas il ricavato della quarta edizione dell'iniziativa "Pedala per dare la vita" che si è svolta il 3 settembre