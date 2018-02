L'evento



Primo Cd per il gruppo "Diari della fine"

venerdì, 23 febbraio 2018, 02:20

Il loro momento di vita è quello bastardo dei 25 anni dove sei più vicino ai 30 che ai 20. Sperimentano l’elettronica internazionale in cameretta dal 2014 vestendola di un cantautorato Italiano intellegibile e immaginifico al contempo, Sono tre lucchesi: Nicolò, Filippo e Iacopo

Da tempo si sono fatti notare aprendo concerti de “LO STATO SOCIALE”, e vincendo il premio TOSCANA 100 BANDS che premiava con 5000€ le migliori band in Toscana per finanziare la propria musica. Adesso dopo una gestazione di 2 anni sono pronti a partorire il loro primo album: “Documenti” che uscirà a primavera 2018 per Black Candy / Warner bros, un disco in cui non c'è spazio per politica, non c'è spazio per cronaca e non c'è spazio per la protesta.

“C’è l'individuo, ci sono io e ci sei te e c'è chi ascolta quello che ci diciamo quando siamo soli”

Documenti è un disco di canzoni itpop, scritte con l’aiuto di sintetizzatori e campionatori senza nessun tipo di pregiudizio verso il computer. Analogico e digitale che vivono complementari, un patto insolito che li circonda su ogni livello, dalle mappe antiche sulle grafiche disegnate su Photoshop al look decapato e coloniale per una fredda e moderna griglia Instagram.

In questi giorni in seguito all’uscita del primo singolo “INTERNOS”, stanno preparando il loro primo Tour Italiano che li vedrà girare da Nord a Sud tutta la penisola portando la loro musica nei più grandi Club e Festival italiani.

Abbiamo ascoltato e visto il videoclip di “INTERNOS”, una somma di micronote arpeggiate che riverberano fino ad esplodere in un ritornello R&B col basso che detta le regole del movimento che dovrà fare il bacino per i prossimi due minuti, il testo è esistenzialista come tutti i temi che trattano i documenti dei Diari della Fine e in questo caso parla di una coppia che si sfiora, si racconta ma non riesce a raggiungersi e il videoclip diretto da Stefano Poggioni, regista di Levante e Max Gazzè, lo descrive perfettamente.