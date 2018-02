L'evento



I Predarubia tornano in radio con "One day", secondo singolo estratto dall' album "Somewhere Boulevard”

giovedì, 22 febbraio 2018, 17:37

L'8 Settembre 2017 è uscito “Somewhere Boulevard”, l'album che ha segnato l'esordio discografico della band lucchese Predarubia. Dopo il discreto successo di "Rip", presente nelle principali classifiche indipendenti italiane ecco da domani in radio il secondo singolo estratto “One day”, un brano che racconta l’amore carnale e spirituale, il desiderio, la scelta ed il bisogno di essere lì a contatto con quell’amore, ed essere, un istante dopo, in fuga da esso: altrove e distanti, o chiusi in se stessi ugualmente distanti.

“Riconoscere che la propria ricerca di spazio e lontananza sono essenziali all’amore, saper aspettare quando l’altro compie uguale ricerca.” Il videoclip è stato realizzato da Simone Gazzola e Marco Pilia, girato in Garfagnana.La rock band toscana formatasi nel 2013, è composta dal cantante Giuseppe Pocai, dal bassista Luca Mori, dal chitarrista Massimo Triti e dal batterista Zivago Anchesi.

L' album contiene 11 pezzi inediti di rock in purezza , venuti alla luce nell’arco dell’ultimo anno di lavoro e sono il racconto in parole e musica del viaggio intrapreso fino a qui dalla band: Il rock nella sua essenza, l'insana idea che il mondo si possa cambiare con le canzoni, che si possa migliorarlo e che il rock and roll possa veramente salvarci. L’album è edito ad opera de LATLANTIDE e distribuito nei principali digital store e nei negozi di dischi da EDEL.

link dove poter ordinare “Somewhere Boulevard”: https://www.amazon.it/Somewhere-Boulevard-Predarubia/dp/B074N1B736

www.predarubia.com

https://www.facebook.com/predarubia/

uff. stampa: Giovanni Germanelli - info@germanelli.com