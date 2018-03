L'evento



In Capannina una notte da Oscar

giovedì, 1 marzo 2018, 00:08

Si apre il sipario sul mese di marzo a La Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi, il locale più antico del mondo. La magia e il pathos dei grandi appuntamenti si materializzano ancora una volta nello storico locale della famiglia Guidi.

La partenza con sabato 3 marzo vede in scena una della notti più importanti e seguite nel mondo, "La Notte dei Oscar", in questa occasione il celebre palco della Capannina conseguirà la premiazione e riconoscimenti destinati alle eccellenze della realtà Versiliese, tra autorità, artisti e personaggi dello spettacolo in una cornice di festa all'insegna dell'eleganza.

Il fascino dello spettacolo vedrà esibirsi tra evergreen ed ultimi successi i Borghi Bros, la band emiliana, partecipante di Xfactor, programma che li ha visti lanciare nel mondo live music a livello nazione, al piano bar l'inossidabile presenza di Stefano Busà e Stefano Natali alla consolle, in sala centrale il resident Dj Charlie Dee.

Il motore del sabato sera partirà dalla cena con una grande raccolta fondi per le famiglie livornesi colpite dalla disastrosa alluvione di settembre, programmato e promosso dall'organizzazione Rotary Club dell'Area Tirrenica (Viareggio Versilia – Lucca – Montecarlo Piana di Lucca – Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario – Carrara Massa e Lunigiana) con il supporto dell' intero Distretto Rotary della Toscana che prevede un tutto esaurito grazie alla grande affluenza di partecipanti. Racconta il Dott. Bruno Ulisse Viviani: "Abbiamo pensato di portare avanti un progetto con l'intento di organizzare un nuovo Service individuando come destinatari le popolazioni delle aree del comune di Livorno colpite dalla calamità naturale del Settembre scorso: una nuova serata a favore di chi ha veramente bisogno, in pieno spirito rotariano", scegliendo la "Capannina di Franceschi" a Forte dei Marmi, uno dei luoghi più mitici non solo della Versilia ma dell'Italia intera. Una serata sulla quale riponiamo grandi aspettative."

"La Notte degli Oscar" non mancherà sicuramente di stupire, ma anche di divertire tutti coloro che vorranno calarsi in un'atmosfera da red carpet unica in Versilia.

Basta dare un'occhiata alla pagina Facebook della Capannina o al nuovo sito internet www.lacapanninadifranceschi.com per innamorarsi delle sue splendide serate. Per informazioni e prezzi sulle serate della Capannina è possibile contattare i numeri 0584.80169 oppure il 371.3799456 anche via Sms o WhatsApp, oppure inviare una mail all'indirizzo info@lacapanninadifranceschi.com