L'evento



Luccanziani: al via la nona edizione

mercoledì, 21 febbraio 2018, 14:50

di eleonora pomponi coletti

Venerdì 23 febbraio parte la nona edizione dell’appuntamento con la salute nella terza e quarta età; presso il palazzo della Fondazione Banca del Monte di Lucca saranno ospitati i tre giorni che, per il nono anno consecutivo, vedono Lucca e i suoi cittadini al centro di una grande manifestazione che oramai è un appuntamento fisso per la geriatria a livello nazionale.

Dal 23 al 25 febbraio, dalle ore 9 alle ore 12 e nel pomeriggio dalle 14 alle 18, ci sarà come ogni anno la possibilità per i cittadini di eseguire dei check-up medici totalmente gratuiti, grazie a tutti gli specialisti presenti nella sede della Fondazione Banca del Monte, nel Palazzo di piazza San Martino.

Oltre agli specialisti del settore geriatrico, grazie alla partecipazione del gruppo Insjeme (LAMM centro analisi, Centro Medico Martini, FarmaLucca, Densanea, Audix centro austico, Centrottica Lucca, Casa del Materasso, associazione Amici del Cuore, La Sanitaria e Associazione Aima) sarà possibile per i cittadini sottoporsi gratuitamente a prelievi del sangue (tutti i giorni dalle 9 alle 10:30 presentandosi a digiuno) , elettrocardiogrammi, esami audiometrici e controllo della pressione oculare, consulenze odontoiatriche, controllo della memoria attraverso test specifici, eseguire ecografie della tiroide e dell’aorta addominale, misurare passo ed equilibrio attraverso la pedana baropodometrica e avere informazioni su menopausa e osteoporosi presso gli sportelli a queste ultime dedicati.

Organizzata daEvent Service, rappresentata dalla titolare Eleonora Baldasseroni, daLuccaAnzianiOnlus, per la quale stamani era presente a Villa Bottini il presidente Corrado Guidi, la manifestazione è sostenuta da sempre dalle fondazioni Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lucca, rappresentate stamane da Oriano Landucci e dalla vicepresidente della fondazione Cassa di Risparmio Lucia Corrieri Puliti, dall’Ordine dei Medici di Lucca e con il patrocinio della Regione Toscana, Comune e Provincia di Lucca, per le quali era presente in conferenza Lucia Del Chiaro, assessore alle politiche sociali del Comune di Lucca, e da Azienda USL Toscana Nord Ovest e altri importanti partner del settore.

Responsabile scientifico il Professor Fabio Monzani, grazie al quale ogni anno sono numerosissimi i professionisti del settore che partecipano all’appuntamento lucchese.

Il 23 e 24 appuntamento con il convegno che avrà come tema principale le “nuove sfide in geriatria” e al quale parteciperanno i principali esperti nel campo proveniente dalle più prestigiose Università italiane e estere; il convegno, che affronterà temi d’interesse per terza e quarta età, tratterà anche argomenti come la depressione, il diabete e le più recenti metodologie per tenerlo sotto controllo, la prevenzione cardiovascolare e la neuorogeriatria; in più, rilascerà 12,6 crediti formativi per medici, infermieri, fisioterapisti e psicologi.

Appuntamento a venerdì 23 alle ore 11 con il taglio del nastro che darà inizio alla manifestazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa Event Service: 0583/491880 o info@eventservicetuscany.it