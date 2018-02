L'evento



Microgaming si prepara a rivoluzionare il mercato delle slot machine online

venerdì, 16 febbraio 2018, 22:16

Qualsiasi appassionato di gioco d'azzardo online avrà certamente sentito parlare di Microgaming. La società dell’isola di Man è uno dei principali sviluppatori mondiali di software e giochi da casinò, oltre ad essere fornitore ufficiale di moltissime piattaforme di gioco online. L'azienda è diventata popolare per l’enorme varietà e qualità dei giochi proposti e continuerà a crescere grazie al nuovo accordo firmato nei giorni scorsi con Triple Edge Studios.

Microgaming ha approfittato dell'ICE 2018 per annunciare ufficialmente la sua nuova partnership con Triple Edge Studios. L'accordo prevede che lo studio indipendente fornirà contenuti esclusivi al gigante del gaming online, che già vanta collaborazioni eccellenti come con la piattaforma australiana Spin Palace Casino Online. Ciò consentirà a Microgaming di presentarsi sul mercato dei giochi con offerte ancora più ampie ed innovative volte a migliorare l’esperienza sia degli operatori che dei giocatori di gambling.

“Cerchiamo sempre di progredire per proporre il meglio ai nostri clienti. I contenuti esclusivi forniti dagli studi indipendenti svolgeranno un ruolo chiave per la strategia di crescita di Microgaming. Lavoreremo anche sulla fornitura di contenuti specifici per mercati e segmenti mirati, rendendoli parte integrante dell'industria del gioco d'azzardo online”, ha affermato Roger Raatgever, CEO di Microgaming, a margine dell’evento tenutosi all’ExCel di Londra.

“Triple Age Studio è solo il primo di una lunga lista di studi indipendenti con cui Microgaming intende collaborare per migliorare la sua offerta di gioco. I players online possono aspettarsi giochi più innovativi e premianti in futuro, poichè continueremo su questa strada”, ha aggiunto Raatgever.

Triple Edge Studios porterà sul mercato giochi originali e di alta qualità, sfruttando le tecnologie più all’avanguardia, disponibili esclusivamente per i clienti Microgaming e Quickfire. Il loro portfolio include Oink Country Love e Halloween®.

Il primo prodotto ufficiale sviluppato da Triple Edge Studios per Microgaming è Playboy™ Gold. Il gioco verrà lanciato il 7 marzo 2018.

Non si tratta del primo gioco che Microgaming dedica a Playboy, infatti ha già creato in passato una slot machine per casinò live con le conigliette come croupier, e che si chiama appunto Playboy Live Dealer studios. La popolarità dei giochi su questo tema ha spinto la compagnia a lanciarne un altro, aggiornato con le migliori innovazioni tecnologiche degli ultimi tempi.

La slot machine non presenta la classica struttura a cinque rulli, in quanto ne avrà sei, al fine di rendere il gameplay ancora più dinamico ed emozionante. Saranno inclusi anche giochi extra e funzionalità bonus. E naturalmente sarà presente l’icona del coniglietto, simbolo riconosciuto in tutto il mondo del brand Playboy.

"È stato veramente emozionante poter lanciare il nostro studio durante l’ICE, il più grande evento commerciale del settore dei giochi. Dopo mesi di duro lavoro, siamo orgogliosi di esserci convertiti nel fornitore esclusivo di contenuti per Microgaming, grande pioniere del gioco online. Playboy Gold è davvero un gioco interessante e continueremo ad impegnarci con lo stesso entusiasmo nell’implementazione di nuovi prodotti”, ha affermato Brendan Walton, Design Lead di Triple Edge Studios.